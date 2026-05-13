Laguna na pražských Hájích. Příval vody zatopil i podchod

Potrubí prasklo v ranních hodinách a sociální sítě začaly záhy plnit záběry, které proudy neřízené vody ukazují.
„Podle všeho je na vině únava materiálu, zdejší potrubí je již velmi staré,“ říká mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
„Vodovodní řad by měl být již uzavřen,“ informoval iDNES.cz krátce po desáté hodině Mrázek. Podle něj zatím není jasné, zda havárie ohrozí dodávky pitné vody či jaká bude vyčíslená škoda.
Na místo vyrazili také hasiči. „Vyslali jsme jedno své družstvo a pomáháme s odčerpáváním vody,“ uvedl jejich mluvčí Miroslav Řezáč.
