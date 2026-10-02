Stalo se před polednem.
„Jednalo se řidiče s dodávkou a přívěsem, který se u mostu přes Sázavu odpojil. Následně do něj naboural nákladní vůz,“ uvedla vedoucí oddělení tisku policie Vlasta Suchánková. Dechové zkoušky řidičů byly negativní a jeden řidič byl zraněn, dodala.
„Měli jsme v péči jednoho lehce zraněného řidiče, kterého jsme přepravili do nemocnice v Benešově,“ potvrdila redakci mluvčí záchranné služby Monika Nováková.
Obnovení provozu na silnici se očekává po 13. hodině.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz