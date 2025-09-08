Po havárii letadla v Letňanech uniklo do země palivo, museli odtěžit zeminu

Autor: ,
  16:40
Místo, kam v neděli odpoledne v pražských Letňanech dopadlo soukromé ultralehké letadlo, magistrát už uvedl do původního stavu. Celý lesopark je nyní opět přístupný veřejnosti. Informoval o tom mluvčí hlavního města Vít Hofman. Specializovaná firma z místa havárie během neděle a pondělí odtěžila zeminu, kam uniklo palivo. Dvoučlenná posádka ultralightu přišla při nehodě o život.
Do lesoparku v Letňanech spadlo malé soukromé letadlo, dva lidé nepřežili. (7....

Do lesoparku v Letňanech spadlo malé soukromé letadlo, dva lidé nepřežili. (7. září 2025) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Do lesoparku v Letňanech spadlo malé soukromé letadlo, dva lidé nepřežili. (7....
Do lesoparku v Letňanech spadlo malé soukromé letadlo, dva lidé nepřežili. (7....
Do lesoparku v Letňanech spadlo malé soukromé letadlo, dva lidé nepřežili. (7....
Do lesoparku v Letňanech spadlo malé soukromé letadlo, dva lidé nepřežili. (7....
18 fotografií

„Z havarovaného letadla na místě uniklo palivo, proto jsme museli u odborné firmy zajistit úklid kontaminované zeminy. Podle technických údajů letadla se mohlo jednat až o sedmdesát litrů benzinu,“ uvedl mluvčí.

Dodal, že únik mohl ohrozit podzemní vody, takže z pohledu magistrátního odboru ochrany životního prostředí byla sanace nezbytná.

„Část zeminy byla odtěžena již včera (v neděli), zbývající zemina byla odtěžena v pondělí a místo bylo uvedlo do původního stavu,“ sdělil Hofman.

Muž a žena v Praze zahynuli při pádu ultralightu, stroj měl po startu závadu

Soukromé letadlo spadlo do lesního porostu v letňanském lesoparku v neděli kolem 14:00, následně hasiči lesopark uzavřeli, protože nevystřelila patrona záložního padáku zříceného ultralightu.

Přivolaný pyrotechnik po prohlídce prohlásil prostor za bezpečný, větší část uzavřeného lesoparku se tak mohla otevřít veřejnosti. Nepřístupné zůstalo bezprostřední okolí havárie.

Nehodu podle mluvčího policie Richarda Hrdiny nepřežila žena ročník 1953 a muž narozený v roce 1979.

7. září 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Muž a žena v Praze zahynuli při pádu ultralightu, stroj měl po startu závadu

V pražských Letňanech spadlo v neděli po poledni do lesa malé soukromé letadlo, havárii nepřežili muž a žena. Podle prvotních zjištění policie měl letoun zřejmě krátce po startu závadu, zpět na...

Metro stálo desítky minut v tunelu, lidé tápali. Dopravní podnik detaily nesděluje

Premium

Cestující pražským metrem minulé úterý v podvečerní špičce uvázli v tunelu. Mezi vagony jedné ze souprav na trase C se totiž rozhodl svézt muž, který před přivolanými policisty uprchl do tunelu...

Podzemní nádraží na pražském letišti má zelenou. Stavba začne v roce 2027

Projekt podzemního vlakového nádraží na Letišti Václava Havla získal pravomocné povolení záměru. Stavba za 6,5 miliardy korun by měla začít v roce 2027 a potrvá tři roky. Nádraží bude součástí tratě...

8. září 2025  16:45

Po havárii letadla v Letňanech uniklo do země palivo, museli odtěžit zeminu

Místo, kam v neděli odpoledne v pražských Letňanech dopadlo soukromé ultralehké letadlo, magistrát už uvedl do původního stavu. Celý lesopark je nyní opět přístupný veřejnosti. Informoval o tom...

8. září 2025  16:40

Stavba datového centra na Zbraslavi začala. Bude největší v Česku

České Radiokomunikace (CRA) zahájily stavbu datového centra Prague Gateway na okraji Prahy v lokalitě Zbraslav-Jíloviště. Bude největší a nejmodernější nejen v regionu, ale také v Česku. Stavba za...

8. září 2025  15:20

Tři dělníky v Praze postihla nevolnost, patrně po požití drogy. Skončili na JIP

Záchranáři dopoledne ošetřili v pražské Opletalově ulici tři mladé muže, příčinou zhoršení jejich zdravotního stavu byla podle mluvčí pražské záchranné služby Jany Poštové patrně otrava drogou....

8. září 2025  12:27,  aktualizováno  13:01

Ze železnice mezi Kojetínem a Přerovem zmizí přejezdy, vlaky pojedou dvoustovkou

Na Přerovsku začala modernizace železniční trati mezi Přerovem a Kojetínem. Čeká ji modernizace a postavení dvou kolejí. Po ukončení po ní pojedou vlaky rychlostí až 200 km/h. Mimoto zmizí z této...

8. září 2025  12:50

Muž odešel z bytu, nechal tam milovaného psa i mobil. Už týdny se neozval

Policie pátrá po 40letém muži z Kladna. Pohřešovaného naposledy viděli v jeho zaměstnání. Jeho známá, která zmizení nahlásila, uvedla, že od 28. července o sobě muž nepodal žádnou zprávu.

8. září 2025  11:54

VIDEO: Opilý a zdrogovaný muž napadal ostrahu bistra, při zásahu se zranil strážník

Kvůli agresivnímu muži pod vlivem alkoholu a drog zasahovala minulý týden městská policie v centru Prahy. V provozovně rychlého občerstvení napadal ostrahu a později také přivolané strážníky. Při...

8. září 2025  9:32

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

7. září 2025  21:35

Muž a žena v Praze zahynuli při pádu ultralightu, stroj měl po startu závadu

V pražských Letňanech spadlo v neděli po poledni do lesa malé soukromé letadlo, havárii nepřežili muž a žena. Podle prvotních zjištění policie měl letoun zřejmě krátce po startu závadu, zpět na...

7. září 2025  14:21,  aktualizováno  18:23

V kalných vodách „vidí“ hlavně rukama. Potápěči hasičů mají na záchranu hodinu

Premium

Kdykoliv se nejen v Praze nad někým zavře hladina, potopí se loď či pod vodou skončí celé auto, rozsvěcují se v hasičské stanici v Modřanech poplachová světla. „Pojedou potápěči, pojedou potápěči!“...

7. září 2025

V Kladně začala stavba nového nádraží. Hotovo má být do roka a do dne

Místo hluboké díry v zemi, která vznikla po loňské demolici původního kladenského vlakového nádraží z poloviny 19. století, bude stát „do roka a do dne“ zcela nová výpravní budova. Správa železnic...

7. září 2025

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

7. září 2025  9:53,  aktualizováno  13:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.