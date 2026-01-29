Na Rakovnicku se převrátila cisterna, benzin z ní unikl i do potoka

Hasiči mezitím čekají na náhradní cisternu, do které zbývající látku přečerpají. Na místo by měla dorazit kolem 10. hodiny. Policie označila přečerpání za náročné, jeho trvání odhaduje na zhruba 24 hodin.
Nehoda se stala ve 3:23. Cisterna havarovala mimo komunikaci, sdělila iDNES.cz mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová. Převrátila se na mostku vedoucím přes potok, informovala mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
„Jednalo se o pětikomorovou cisternu, ve třech byl benzin, ve dvou nafta. Dost se podařilo zachytit, ale něco uniklo,“ řekla Sýkora Fliegerová. Dále doplnila, že kromě benzinu unikla z komor z převážné části i nafta.
Na místě je podle mluvčí osm hasičských jednotek. Vyrozuměli Českou inspekci životního prostředí a vodoprávní úřad.
|
Slyšeli, jak vybuchují cisterny, to ještě nezažili. Hasiči ukázali drsné video
Řidiče museli hasiči vyprostit, vyvázl ale bez zranění, řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Dechová zkouška u něj byla negativní.