K záchraně zvířete hasiči vyjeli zhruba patnáct minut po sobotní 13. hodině. Podíleli se na ní profesionální hasiči z Kladna a dobrovolní z Lán a Nového Strašecí.
„Hasiči na místě museli zmapovat pomocí štěrbinové kamery, kde se zvíře přesně nachází. Po dvou hodinách se jezevčíka podařilo zachránit,“ informovali krajští hasiči na Facebooku.
Majitelka psa hasičům pod příspěvkem za jejich práci poděkovala, od některých uživatelů však sklidila kritiku za nepoužívání vodítka.
„Moc děkujeme vám všem, kteří jste se na záchraně našeho pejska podíleli. Je po operaci, ve stabilizovaném stavu, byl pokousán a tržně poraněn od jezevců v propusti, snad už mu bude jen lépe,“ napsala Kateřina Burianová.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz