„Přední kolo našeho vozu se propadlo do podemletého chodníku. Auto tam uvázlo, takže ho vyprostíme, jakmile odčerpáme vodu ze sklepa po havárii potrubí. Není to nic vážného. Auto vytáhneme pomocí navijáku, mělo by to být rychle vyřešeno,“ popsal mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

„Na místě jsou i pracovníci Pražských vodovodů a kanalizací, kteří až naše auto vytáhneme, opraví prasklé potrubí,“ dodal Kavka. Celá situace by měla být do několika desítek minut vyřešena.