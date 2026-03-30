Tragický požár bytu v pražských Nuslích, jeden člověk nepřežil

  7:44
Jeden člověk nepřežil noční požár bytu v pražských Nuslích. Hasiči tam zasahovali krátce po půlnoci. Vzhledem k rozsahu události vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu.
Hořel byt v ulici U Pernštejnských. Během průzkumu zasažených prostor nalezli hasiči člověka v kritickém stavu.

„V bytě byla nalezena jedna osoba, která i přes okamžité poskytnutí první pomoci a předání zdravotnické záchranné službě nepřežila. Z domu byly zachráněny dvě osoby a dvě zvířata, další čtyři osoby byly evakuovány,“ napsali na sociální síť X hasiči.

Hasičům se podařilo požár lokalizovat do 15 minut od příjezdu první jednotky na místo, čímž zabránili jeho dalšímu šíření.

Příčina vzniku požáru a výše způsobené škody jsou nyní předmětem vyšetřování hasičských specialistů a Policie ČR.

Zásah hasičů při požáru na smíchovském nádraží (27. března 2026).

30. března 2026  7:44

30. března 2026  7:27

30. března 2026

29. března 2026  22:03

29. března 2026  19:18,  aktualizováno  21:16

29. března 2026

29. března 2026

28. března 2026  20:16

28. března 2026  10:43,  aktualizováno  15:25

28. března 2026

28. března 2026  9:04

27. března 2026  14:55,  aktualizováno  23:21

