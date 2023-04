Silný proud proměnil šlapadlo v past, posádku museli zachránit hasiči

„Důvodem našeho výjezdu byli tři lidé na šlapadle, které na Vltavě unášel proud. Pomoc jim nejprve poskytla posádka parníku, do bezpečí šlapadlo dostali hasiči na motorovém člunu,“ uvedl mluvčí hasičů Daniel Fík.

Událost se podle něj obešla bez zranění. Důvodem incidentu mohl být silný proud řeky Vltavy. Kvůli vydatným dešťům v posledních týdnech byla hladina řeky zvýšená a platila povodňová bdělost.

Hasiči Praha @HasiciPraha V blízkosti Čechova mostu jsme pomocí člunu zachránili tři osoby, kterým se nedařilo navzdory proudu dostat šlapadlo zpět ke břehu. https://t.co/lTPP649TCV oblíbit odpovědět

Pražský magistrát na několik dnů uzavřel oblíbené náplavky a až do středy nejezdily přes řeku Vltavu žádné přívozy. Mluvčí magistrátu Vít Hofman před několika dny upozornil, že lidé na náplavkách by měli dbát zvýšené opatrnosti, protože v případě pádu do řeky by kalná voda znesnadňovala práci záchranářům.