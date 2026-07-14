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Hasiči přes noc hlídali vyhořelý sklad v Čelákovicích, halu předají majiteli

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  9:14
V Čelákovicích u Prahy hoří hala pro uskladnění elektrokoloběžek. Na místě...

V Čelákovicích u Prahy hoří hala pro uskladnění elektrokoloběžek. Na místě zasahuje 21 jednotek hasičů. (13. července 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. K půl osmé ráno se zapojilo...
V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. K půl osmé ráno se zapojilo...
Požár haly v Čelákovicích, kde byly uskladněné elektrokoloběžky. (13. července...
V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. K půl osmé ráno se zapojilo...
27 fotografií
Zásah u požáru skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích stále není u konce. Hasiči sice v pondělí skončili s jeho hašením, do rána ale místo hlídala dobrovolná jednotka. Dopoledne by pak hala měla být předána majiteli. Škoda je předběžně vyčíslena na 80 milionů korun, příčinu požáru hasiči zjišťují.

„Ve 22:17 byla ukončena veškerá hasební činnost a hasiči začali balit prostředky a postupně odjíždět. Do rána do 8:00 byla na místě záloha, kdyby se náhodou něco rozhořelo,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Dominik Pěnička..

Po požáru skladu elektrokoloběžek se zbortila hala, odhad škody je 80 milionů

Přestože hasiči na místě dál nezasahují, nelze podle mluvčího ještě mluvit o likvidaci požáru. „Dnes se má místo zásahu předávat majiteli a veškeré hasební a vyšetřovací práce mají být ukončeny,“ dodal.

Hala ve Stankovského ulici hořela od pondělního brzkého rána. Kouř byl ráno vidět z dalekého okolí, město ráno vyzvalo lidi, aby nevětrali. Objekt 100krát 50 metrů se působením plamenů zbortil. Nikdo se nezranil.

Mysleli jsme, že se žene bouřka, popisoval svědek požár skladu v Čelákovicích

Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř, postupně ho snížili na druhý a první. Odpoledne začali s rypadlem rozebírat zborcenou halu. Podle starosty města Josefa Pátka jde o halu společnosti EcoWheel.

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Hasiči přes noc hlídali vyhořelý sklad v Čelákovicích, halu předají majiteli

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