Hasiči přes noc hlídali vyhořelý sklad v Čelákovicích, halu předají majiteli

„Ve 22:17 byla ukončena veškerá hasební činnost a hasiči začali balit prostředky a postupně odjíždět. Do rána do 8:00 byla na místě záloha, kdyby se náhodou něco rozhořelo,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Dominik Pěnička..
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Po požáru skladu elektrokoloběžek se zbortila hala, odhad škody je 80 milionů
Přestože hasiči na místě dál nezasahují, nelze podle mluvčího ještě mluvit o likvidaci požáru. „Dnes se má místo zásahu předávat majiteli a veškeré hasební a vyšetřovací práce mají být ukončeny,“ dodal.
Hala ve Stankovského ulici hořela od pondělního brzkého rána. Kouř byl ráno vidět z dalekého okolí, město ráno vyzvalo lidi, aby nevětrali. Objekt 100krát 50 metrů se působením plamenů zbortil. Nikdo se nezranil.
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Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř, postupně ho snížili na druhý a první. Odpoledne začali s rypadlem rozebírat zborcenou halu. Podle starosty města Josefa Pátka jde o halu společnosti EcoWheel.