V Praze možná někdo zapaluje obchody, po dnešním požáru zadrželi podezřelého

V ulici Na Můstku nedaleko Václavského náměstí v Praze dnes hořelo v jedné z prodejen. Obchod se podle prvotních informací pokusil někdo zapálit. Podezřelého policisté zadrželi, oznámila mluvčí Kristýna Zelinková s tím, že kriminalisté vyšetřují i další podobné případy z nedávné doby.
V ulici Na Můstku nedaleko Václavského náměstí hořelo v jedné z prodejen. (14. srpna 2025) | foto: Hasiči Praha

Kriminalisté nyní zjišťují, zda dnešní požár souvisí s několika dalšími podobnými případy z nedávné doby.

V ulici Na Můstku nedaleko Václavského náměstí hořelo v jedné z prodejen. (14. srpna 2025)

Hasiči na místo vyjížděli před 6. hodinou ráno. „Došlo zde k požáru dveří a výlohy obchodu. Uhašeno jedním proudem, probíhá vyšetřování příčin požáru,“ uvedli na síti X.

Kriminalisté se podle mluvčí případem intenzivně zabývají, mimo jiné zjišťují souvislosti s podobnými útoky na prodejny z nedávné doby.

Poslední takový případ policie eviduje z brzkého středečního rána. Mluvčí dodala, že kvůli možnému narušení vyšetřování další informace sdělovat nebude.

