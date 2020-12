Zapálil si adventní věnec a odešel, za chvíli byl obývák v plamenech

Při úterním požáru v bytě panelového domu v pražské Valečovské ulici na Proseku chytil od svíčky věnec a vzápětí konferenční stolek. Hasičům se ale oheň podařilo rychle zlikvidovat.

„Uživatel bytu se na místě přiznal, že nechal na věnci hořet svíčky a odešel z bytu,“ sdělil mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.



Právě podobné zapomenuté hořící svíčky mohou způsobit neštěstí. „K takovému požáru dojde velmi snadno. Na malý věneček z chvojí se umístí svíce a po jejich zapálení se na ně zapomene. Svíčky pak při dohořívání zapálí chvojí, od kterého se vznítí nábytek a zařízení bytu,“ uvedla Studená.

Podle ní je navíc vybavení bytů často z vysoce hořlavých materiálů, třeba z umělých vláken, takže se požáry rychle šíří. „Po sobě mnohdy zanechají v obydlích spoušť a lidé při nich někdy utrpí i vážná zranění,“ doplnila.

Hasiči Praha @HasiciPraha První požár adventního věnce letošních Vánoc hořel na Proseku, v ulici Valešovská. Požár byl rychle uhašen. Buďte prosím opatrní, ať k vám nemusíme. #vánocebezhasičů https://t.co/HvEj3EsJRa oblíbit odpovědět

Lidé by si podle mluvčí ředitelství hasičů měli dát také pozor jak při koupi už hotových věnců, tak při výrobě vlastních. Korpusy pro věnce jsou často ze slámy, proutí či dřeva, takže od svíčky snadno chytnou. Na trhu se podle Studené občas objeví i věnce, na nichž jsou svíčky přilepené přímo na chvojí bez ochranné podložky.

Při vlastní výrobě věnců by lidé měli myslet na to, aby podložky pro svíčky byly k věnci dobře přichycené a svíčky byly stabilní. Kolem svíčky by také nemělo být moc chvojí, které na věnci brzy proschne, a může tak snadno od plamene svíčky chytit.

Adventní věnec by podle hasičů neměli lidé umisťovat k oknům do průvanu, blízko záclon a jiných textilií a nenechávat hořící svíčky bez dozoru. „Hasičští vyšetřovatelé se setkávají s případy, kdy příčinou požáru byl adventní věnec, který ze stolu shodila kočka,“ zmínila Studená.