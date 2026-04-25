Při vyklízení sklepa našli v Nuslích radioaktivní thorium. Zasahují hasiči

Autor: ,
  13:25aktualizováno  13:57
Hasiči zasahují u nálezu chemikálií v domě v ulici Nad Studánkou v Praze 4. Mezi nalezenými látkami je mimo jiné arsen, rtuť a radioaktivní thorium. Na místo míří i pyrotechnik, informoval mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Podle něj ale lidem nehrozí žádné nebezpečí, chemikálií je malé množství.

Zásah jednotek IZS u chemikálií v pražských Nuslích. (25. dubna 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„V ulici Nad Studánkou v Nuslích se v tuto chvíli nachází hasiči, směřuje tam i pyrotechnik, protože tam při vyklízení sklepa majitelem objektu bylo nalezeno asi 100 lahviček s neznámým obsahem,“ řekl redakci iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. Dodal, že jde nejspíš o pozůstalost. Podle policie se majitel domníval, že by mohlo jít o nebezpečné či výbušné látky.

Redakci to potvrdil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. „Těch látek tam je víc,“ sdělil s tím, že se jedná o nález při vyklízení sklepa. „Nalezena byla rtuť, kyanid, arzenik, radioaktivní thorium a kyselina pikrová, která bude pyrotechnickou službou za naší asistence řízeně odpálena. Zbylé látky k ekologické likvidaci odveze chemická laboratoř z Kamenice,“ informovali Hasiči na síti X.

„Chemiky zajištěná rtuť a nalezeno radioaktivní thorium. Na místo míří laboratoř ze středních Čech a byl informován Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB),“ uvedl dříve mluvčí hasičů.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.