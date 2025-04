Dopravní podnik pustil o Velikonocích do pražských ulic novou tramvaj typu Škoda ForCity Plus 52T. Celkem má metropoli brázdit až dvacet takovýchto vozů. V současnosti se ale stále ještě jedná o...

Už celých deset let čekají obyvatelé hlavního města na rozšíření metra do dalších částí metropole. A jak se podle posledních odhadů zdá, další nejméně dekádu si ještě počkají.

Házenkáře Plzně dělí jediná výhra od postupu do finále extraligy. Ve druhém semifinále vyhráli na hřišti Dukly Praha 40:39 a v sérii na tři vítězná utkání vedou 2:0 na zápasy. Rozhodnout mohou už za...

Nenasytného chlapce připomíná metropole, každoročně se rozroste o průměrné okresní město. Skutečný počet rezidentů je však ještě vyšší, mnoho lidí totiž žije v Praze bez trvalého bydliště. Také to...

Ačkoliv mistry ještě oficiálně nejsou, tisková konference po posledním zápase základní části se Slováckem (2:0) tak působila. Slávističtí fotbalisté potřebují k jistotě dva body, a to za předpokladu,...

Slávistky zdolaly Kynžvart až na sedmičky. Do finále interligy má blíž i Most

Házenkářky Slavie a Mostu vstoupily vítězně do semifinále českého play off interligy. Obhájce titulu Most doma porazil Písek 41:36, slávistky uspěly proti Kynžvartu až po sedmimetrových hodech.