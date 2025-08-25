Hasiči zasahovali při požáru bytovky na Praze 5. Z domu se lidé dostali přes žebřík

  8:53
Hasiči v pondělí ráno zasahovali v Praze na Barrandově u požáru bytového domu. Oheň zasáhl a zničil jeden byt. Dům muselo během zásahu opustit dvacet lidí, někteří pomocí automobilového žebříku. Pražští hasiči o zásahu informovali na síti X.
Hasiči v nočních hodinách zasahovali u požáru bytu v ulici Lumiérů na Praze 5 . (25. srpna 2025) | foto: HZS Praha

K požáru byli hasiči přivoláni ve 2:15 do ulice Lumiérů. „Dvacet lidí bylo zachráněno vnitřkem budovy a pomocí automobilového žebříku,“ uvedli. Po uhašení bytu hasiči celý dům zkontrolovali termokamerou a odvětrali zakouřené prostory. Žádná další rizika podle hasičů nehrozí.

Požár odpadu zasáhl i bytovku. Hasiči zachránili kočku, zásah komplikovaly soláry

Na místě požáru zasahovalo šest jednotek hasičů, které provedly evakuaci obyvatel ze sedmi bytových jednotek. „V této chvíli příčina požáru není známá,“ uvedl v pondělí ráno pro iDNES.cz tiskový mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.

Stavba Dvoreckého mostu se chýlí ke svému konci

