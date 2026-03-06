Na tahu k Mníšku pod Brdy hořel jeřáb. D4 je průjezdná v jednom pruhu

Hlášení o požáru těžké techniky obdrželo operační středisko krátce po půl osmé ráno. Na místo byly okamžitě vyslány profesionální jednotky ze stanice Řevnice, které posílili dobrovolní hasiči z Jíloviště a Mníšku pod Brdy.
Zastaveny byly autobusové linky směrem z Prahy do Dobříše. Přerušení provozu se týká zejména autobusů linek 317, 318, 319, 320, 392, 393, 395, 407, 416, 420, 428.
Díky rychlému zásahu se hasičům podařilo plameny v krátkém čase lokalizovat a zabránit jejich dalšímu šíření.
„Na místě probíhá lokalizace a v tuto chvíli jsou na místě profesionální jednotky z Řevnice a dobrovolný sbor z Jíloviště a Mníšku pod Brdy,“ potvrdil mluvčí hasičů Jan Sýkora.
Podle posledních informací je dálnice průjezdná jedním pruhem. „Na místě nejsou v tuto chvíli hlášena žádná zranění,“ mluvčí zároveň zdůraznil, že nemá informace o technických problémech jako je výtok pohonných hmot.
