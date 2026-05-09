Hasiči zasahují u požáru bývalé sauny v pražském hotelu, evakuovali několik lidí

„Stále probíhá hasební zásah v suterénních prostorech, několik osob bylo evakuováno a některé stále zůstávají v budově,“ uvedl mluvčí kolem 10:45.
„Aktuálně máme v péči dvě osoby s obtížemi souvisejícími s nadýcháním zplodin hoření,“ uvedli na síti X záchranáři. Na místo vyslali tři posádky, lékaře, inspektora a speciální evakuační vůz EVA.
Tramvajové linky 10, 11 a 16 jsou v jednom směru kvůli hasičskému zásahu odkloněné na Floru. Jako náhradní dopravu mohou lidé využít metro A. Vyplývá to z informací na webu dopravního podniku.