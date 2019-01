V Klecanech hořel autobazar, škoda se vyšplhala k 1,4 milionu korun

„Krátce před 18 hodinou nám zavolal majitel autobazaru s tím, že z jednoho z vozidel šlehají plameny. Jeli jsme na místo a když jsme přijeli, tak se požár rozšířil na pět vozidel,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí středočeských hasičů Tomáš Svoboda.

Podle něj škoda přesáhne 1,4 milionu korun. Příčinou požáru byla technická závada. Požár se obešel bez zranění.

Větší zásah byl v Dolních Beřkovicích na trati Dolní Beřkovice-Hněvice na Mělnicku po srážce vlakem. Při neštěstí zemřel jeden člověk.

Průměr a klidná noc, shodují se hasiči s policisty

Od půlnoci do šesté hodiny ranní vyjížděli hasiči ve středních Čechách k 25 událostem, z toho ve 20 případech to byly požáry. „Je to průměr, rozhodně to není dramatické navýšení,“ uvedl Svoboda.

Středočeští záchranáři během večera ošetřili podle mluvčí Petry Effenbergerové například na Mělnicku člověka, kterému petarda utrhla několik prstů ruky.

Mladoboleslavští strážníci řešili během silvestrovských oslav mimo jiné potyčky cizinců. Ve 21 hodin požádala hlídací agentura na Staroměstském náměstí o pomoc, u prodejního stánku se fyzicky napadali cizinci.

„Hlídka na místě zjistila občany polské a slovenské národnosti, které uklidnila a následně ze Staroměstského náměstí vykázala. Další podobné konflikty řešili strážníci na Staroměstském náměstí v průběhu oslav několikrát, a to vždy s polskými opilci,“ uvedl ředitel mladoboleslavské městské policie Tomáš Kypta.

Podle středočeské policejní mluvčí Michaely Richterové byla noc z pohledu policie klidná.