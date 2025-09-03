Autobus v Holešovicích pohltily plameny, hasiči povolali i protichemickou jednotku

„U požáru autobusu v ulici Vrbenského právě zasahují hasiči z Holešovic. Došlo zde k požáru v motorové části, byl nasazen 1C proud. Uvnitř autobusu se nikdo nenacházel,“ napsali hasiči na síti X krátce před půlnocí.
Požár podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče vypukl na parkovišti, kde se v tu dobu nacházely i další dálkové autobusy.
Pro iDNES.cz také sdělil, že se požár podařilo zlikvidovat rychle, třebaže museli také zajistit únik provozních kapalin. „Na místo dorazila speciální protichemická jednotka, která odčerpala a zajistila uniklé pohonné hmoty,“ dodal mluvčí.
Příčinu požáru hasiči nadále vyšetřují, výši škody ještě nevyčíslili.