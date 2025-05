Co je na práci hasiče nejtěžší?

Neumět říci ne. Hasič má své limity a musí je znát, protože když je překročí, už není, kdo by pro něj došel. Ono není umění jít tam, ale i umění přijít zpátky.

Jaké předpoklady musí splňovat dobrý velitel?

Musí se umět rozhodnout a k tomu potřebuje vědomostní základnu a praktické zkušenosti. A hlavně musíte vědět nejenom o tom, o čem rozhodujete, ale musíte mít připravenou minimálně jednu, spíš dvě varianty, když to nevyjde. Pošlete hasiče do domu, kde jste v životě nebyli a hoří tam ve sklepě. A oni se v předpokládanou dobu, na kterou mají dýchací přístroj, nevrátí. Musíte mít záložní variantu, co budete dělat.