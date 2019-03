O pozemek na Hanspaulce bojovali miliardáři, vyhraje zřejmě školka

Jedinečný výhled na panorama Pražského hradu. Mimo jiné i o to se hrálo, když loni magistrát vyhlásil veřejnou soutěž na prodej lukrativních pozemků určených pro stavbu honosné vily uprostřed rezidenční čtvrti Hanspaulka v pražských Dejvicích.

Zastupitelstvo Prahy vzešlé z loňských říjnových voleb s nimi ale má jiné plány, jak se nyní ukazuje. Konkrétně zastupitelé z výboru pro územní rozvoj na svém úterním jednání doporučili v tomto případě změnit územní plán.

A to tak, aby místo vilové výstavby byly parcely určeny pro takzvanou veřejnou vybavenost, která by zde umožnila vybudovat školské zařízení, a na zbytku by provždy byla jen zeleň.

Dvanáctičlenný výbor se na tomto stanovisku shodl jednohlasně, tedy včetně zástupců opozice. Jeho verdikt však ještě není definitivní.

Aby se složitý proces změny územního plánu rozběhl, musí záměr schválit rada a následně i celé zastupitelstvo hlavního města. K tomu by mohlo dojít ještě v březnu. Samotná změna plánu by se následně uskutečnila nejdříve během roku a půl.

„Návrh jsme odhlasovali. Praha 6 tam nechce vilu pro miliardáře, ale školku. Myslím si, že to je velmi rozumný požadavek,“ zdůvodňuje prosazení tohoto bodu členka výboru a zastupitelka vládnoucí koalice Jana Plamínková (Spojené síly pro Prahu/STAN).

Výbor pro územní rozvoj tak vyšel vstříc radnici Prahy 6, která už loni v září s tímto požadavkem přišla. Její starosta Ondřej Kolář (TOP 09) současný posun pochopitelně vítá.

„Praha 6 neoplývá přebytkem míst v mateřských školách. Takže bych byl rád, kdyby v dohledné době na tomto místě školka skutečně vznikla,“ říká starosta.

Výběrové řízení na prodej části zdejších pozemků o rozloze 4 350 metrů čtverečních vypsalo hlavní město loni nedlouho před komunálními volbami. Na nich by nový majitel mohl vybudovat rozlehlou třípatrovou vilu. Uchazeči měli šanci se hlásit do 13. srpna.

Souboj miliardářů

Zájem nakonec projevili dva miliardáři: spolumajitel investiční skupiny Penta Marek Dospiva a slovenský finančník Pavol Krúpa ze společnosti Krupa Global Investment.

Podle informací Seznamu první z nich ve dvoukolové soutěži nabídl za pozemek téměř 119 milionů korun, jeho soupeř přes 84 milionů. Oba zájemci navíc přislíbili přispět Praze na revitalizaci zbylých zhruba osmdesáti procent nezastavěné plochy, kde má vzniknout veřejný park. Dospiva nabídl investici 44 milionů, Krúpa o čtyři méně.

Výsledky a vyhodnocení soutěže ještě loni dostala na stůl majetková komise. Ta ovšem nedala radě a zastupitelstvu žádné doporučení k výběru vítěze a prodeji pozemků.

„Komise si ještě vyžádala aktualizované stanovisko městské části,“ vysvětluje radní Prahy pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu / TOP 09), proč soutěž ještě nebyla dokončena.

Vzhledem k současnému postoji hlavního města i Prahy 6 už ale k vyhlášení definitivních výsledků a podpisu kupní smlouvy s Markem Dospivou, který nabídl nejvíc, nemusí vůbec dojít. Právě návrh na změnu územního plánu se totiž může stát důvodem ke zrušení celé soutěže.

Už během výstavby Hanspaulky v období první republiky plán města počítal s výstavbou školského zařízení právě na tomto pozemku ohraničeném ulicemi Na Špitálce, Neherovská, Na Fišerce a Na Kodymce. Později byl změněn, počítal s obytným využitím. V posledních patnácti letech se zde jednalo o výstavbě dvou desítek vilových domů. K tomu ale zejména kvůli silnému odporu obyvatel žijících v okolí nedošlo.