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VIDEO: Křik, dupání, i vyplazený jazyk. Pražským Andělem duněla haka

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  13:19
Pražský Anděl rozduněla haka. Hromadný původně maorský obřadní a bojový tanec, který proslavili hlavně ragbisté „All Blacks“ z Nového Zélandu. Právě reprezentace této ostrovní země odehraje ve středu na Smíchově zápas proti českému výběru.

Nejprve to vypadalo, že se desítky zvědavců pokusí roztančit jeden z místních bezdomovců. Když neuspěl, přišli do prostoru u výstupu z metra Anděl profíci, kteří divácky tolik populární tanec opravdu ovládají.

Chvíle soustředění a pak už výkřiky, podupávání, údery do hrudi a pohyby, které vzbuzují respekt, zobrazují sílu či odhodlání.

Tradiční maorský tanec haka, který předvedli hráči týmu New Zealand Ambassador´s XV na pražském Andělu. (30. června 2026)
Tradiční maorský tanec haka, který předvedli hráči týmu New Zealand Ambassador´s XV na pražském Andělu. (30. června 2026)
Tradiční maorský tanec haka, který předvedli hráči týmu New Zealand Ambassador´s XV na pražském Andělu. (30. června 2026)
Tradiční maorský tanec haka, který předvedli hráči týmu New Zealand Ambassador´s XV na pražském Andělu. (30. června 2026)
8 fotografií

„Je to pozvánka na zápas, který se mezi novozélandským výběrem a českou reprezentací odehraje ve středu na hřišti Tatry Smíchov,“ řekl pro iDNES.cz šéf pořádajícího klubu Roman Rygl.

Haka

  • Tradiční maorský obřadní a bojový tanec pocházející z Nového Zélandu.
  • Je známý svou energií a typickými projevy, jako je podupávání, rytmický křik, údery do hrudi, vykulování očí a vyplazování jazyka.
  • Nejčastěji jej proslavil novozélandský ragbyový tým All Blacks.
  • Původně tanec sloužil jako hromadná demonstrace síly maorských válečníků, kterými chtěli zastrašit nepřátele před bitvou a dodat si odvahu. Dnes je celosvětově známý jako projev jednoty, respektu a kulturní hrdosti.

Diváci se náramně bavili, na zastávce kvůli nevšední podívané vystupovali i z tramvají.

Řada z nich pak vytáhla mobil, aby si show natočili, další se následně s hráči týmu New Zealand Ambassador´s XV, kteří vesměs hrají v evropských týmech, fotili.

Urostlí chlapíci ochotně pózovali a sami šli rozdat podpisy a společné fotky k nejpočetnější skupince žáků Francouzského lycea na Smíchově, kterým školní rok končí až tento pátek.

„Trošku nám do toho hodil vidle pan ministr školství, když zkrátil školní rok, ale Francouzské lyceum je partnerem akce,“ usmál se Rygl, který si původně přál, aby maorský tanec vidělo víc školáků.

Zápas českých a novozélandských ragbistů se na Smíchově koná už podeváté, první duel oba celky odehrály už v roce 2015.

„To nás oslovilo ministerstvo zahraničí, zda bychom byli schopni uspořádat přátelské ragby mezi oběma celky. No a vyvinula se z toho takováto tradice, včetně haky, kterou tu hráči také předvádějí každý rok,“ dodal Rygl.

Předzápas výběrů do 16 let

Duel, jemuž poprvé bude předcházet zápas obou výběrů do 16 let, se stal také společenskou událostí. Podle Rygla by se ho měl jako divák zúčastnit prezident Petr Pavel, olympijský vítěz judista Lukáš Krpálek, atletka Zuzana Hejnová či herečka Jitka Čvančarová.

Česko – New Zealand Ambassador’s

poslední vzájemné zápasy:

  • V roce 2025 18-33
  • V roce 2024 13-24

Zápas se odehraje ve středu 1. července od 18 hodin na hřišti RC Tatra Smíchov (FCC rugby arena) ve Smrčinské ulici v Praze 5. Předzápas výběrů do 16 let začíná v 15:30.

Bude to poslední utkání před současnou zastaralou tribunou, která bude následně zbourána. Na jejím místě vznikne tribuna nová včetně zázemí, zprovozněná bude v roce 2028.

Organizátorem tohoto zápasu je ragbyový klub Tatra Smíchov, který jej tradičně pořádá ve spolupráci s Českou rugbyovou unií.

Ta letos slaví 100 let od svého založení spisovatelem a novinářem Ondřejem Sekorou, který tento sport do českých zemí přivezl ze svého pobytu ve Francii a přeložil jeho pravidla.

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