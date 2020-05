Za vraždu muže ve sklepě padlo 10 let, útočník propadl panice kvůli sexu

„Bez pochybností jsme uzavřeli, že se obviněný dopustil jednání tak, jak uváděla obžaloba. Akceptoval sexuální nabídku poškozeného. Poté, co ji poškozený chtěl prohloubit, došlo u obžalovaného k rozvinutí ataku paniky a nezvládnutelného afektu,“ zdůvodnil verdikt předsedkyně senátu Jana Miklová.

Obviněný v pondělí během hlavního líčení uvedl, že tragédii odstartoval dluh za kožich, který měl dodat oběti. Protože se tak nestalo, byl prý požádán o sex. „Myslel jsem, že když dlužím, tak se to tak vyřeší. Proč jsem s nabídkou souhlasil, nevím,“ sdělil obžalovaný.

Soud uznal, že Lukáš Toman zabíjel za snížených ovládacích a rozpoznávacích schopností, tedy ve stavu nižší příčetnosti. Přesto nešlo atak obviněného hodnotit mírněji, tedy jako zabití.

„Jeho jednání nese všechny znaky skutkové podstaty trestného činu vraždy,“ vysvětlila soudkyně Jana Miklová.

Senát vzhledem k řadě polehčujících okolností vynesl trest na samé spodní hranici sazby, v Tomanův prospěch hovořilo jeho doznání, spolupráce s vyšetřovateli i justicí, omluva i upřímná lítost. Obviněný nadále zůstane ve vazební cele, záruky na jeho propuštění neshledal městský soud dostatečnými.

Státní zástupce se vzdal po vynesení verdiktu možnosti stížnosti proti vazebnímu rozhodnutí i práva odvolání proti rozsudku. Obhajoba si ponechala lhůtu na to, vyjádřit se k rozsudku, vazbu napadla stížností.

Cílený, brutální útok

„Skutkově je tento delikt jednoduchý. Při popisu toho, co se stalo, musíme vycházet z výpovědi obžalovaného. Mezi ním a poškozeným došlo zřejmě k sexuálně motivovanému sporu. To považují za pravděpodobné i znalci psycholog a psychiatr,“ řekl v závěrečném návrhu státní zástupce Petr Boš.

Právní zástupce rodiny oběti se ostře ohradil proti tomu, že by měl delikt sexuální podtext. „Tato věta by v rozsudku neměla zaznít,“ řekl právník.

Obhajoba naopak na sexuálním motivu činu trvá. „Můj klient je obyčejný člověk, už od počátku vypovídá stejně, motiv a souvislosti popsal již po zatčení na policii, aniž by mu v tom mohl advokát poradit. V kritickém okamžiku se dostal do afektu, který nezvládl. Ví, že jeho jednání je nepřípustné,“ sdělil Tomanův obhájce Kamil Žilka.

Advokát navrhl skutek překvalifikovat čin na trestný čin zabití. „Můj klient jednal v silném rozrušení či hnutí mysli,“ argumentoval právník. Ten požádal vzhledem k polehčujícím okolnostem o přiměřený trest. Za zabití zákon umožňuje uložit pět až 15 let. V případě vynesení verdiktu za vraždu chtěl mimořádné snížení trestu.

Pro svého klienta žádal i propuštění z vazby a další stíhání vést na svobodě, aby se obžalovaný mohl vrátit domů a vyřešit si neodkladné osobní věci. „Velice mě to mrzí, trest, ať bude jakýkoliv, beru na vědomí. Udělal jsem to, co jsem udělal,“ sdělil na konec jednání Lukáš Toman.

Dluh za kožich

Ten 22. září 2019 vyjel do Prahy za poškozeným, střetli se v suterénu jednoho z domů v Krči, došlo i na sexuální praktiky. Setkání ale skončilo tragicky, Lukáš Toman staršího muže surově napadl a smrtelně zranil. Útočník ujel z místa činu, doma ho však po pár hodinách zatkla policie.

„Nezjistili jsme duševní chorobu, delikt byl afektivně podmíněn,“ popsali Tomanovu osobnost znalci psychiatr a psycholog. Podle znalců nebyl opilý, ani zdrogovaný, neměl ani problémy se závislostí na alkoholu či narkotikách. Svědci obviněného označovali za obyčejného, slušného mladíka. Podle verdiktu musí uhradit 1,6 milionu korun pozůstalým.