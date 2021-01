Hada v Jenštejně musel někdo sebrat, neodplazil by se, říká herpetolog

„V teplotách, které v pátek panovaly je zkrátka nemožné, aby se plaz pohyboval sám. Veškerou energii čerpá z vnějšího prostředí, proto se třeba hadi tak rádi nahřívají na slunci. Vnější teplota zajišťuje veškeré fyziologické procesy jeho těla,“ uvedl Kerouš.

Had by si podle něj ve stávajícím počasí musel pro pobyt venku najít zimoviště, tedy místo, kde nepromrzá půda a kde teplota ani v noci neklesne pod čtyři stupně.

„Ale znovu opakuji, že ve stávajícím podmínkách by nebyl schopen se k němu vůbec doplazit. Byl by úplně ztuhlý,“ podotkl herpetolog a dodal, že když mu volali, co se stalo, byl přesvědčen, že plaza jede na místo jenom sebrat a případně se ho pokusit zachránit.

Navíc jde podle něj o poměrně robustní zvíře. „To bychom na pozemku určitě nepřehlédli, pokud by tam byl,“ podotkl herpetolog.



Na místě prošel nejen prostranství, kde dívku zvíře zranilo, ale postaral se i o to, aby se lidé podívali do všech možných věcí, které na pozemcích mezi domy byly.

„Had by se k nim sice musel plazit 10 až 15 metrů přes prostranství, i tak jsme je ale rozebrali do elementu. Od incidentu do našeho příjezdu uplynulo asi pět hodin, to je dost času, aby hada z místa někdo sebral,“ uzavírá Kerouš.

Pátrání skončilo

Starosta Jenštejna Norbert Hlaváček iDNES.cz řekl, že v obci už dnes pátrání po hadím uprchlíkovi nebude.

„Může být mrtvý, stejně tak ho někdo ho mohl odlovit. My jsme udělali vše, co jsme mohli. Zkonzultujeme ještě názory herpetologa, který byl na místě, s dalším odborníkem, ale víc v tuto chvíli neuděláme,“ uvedl Hlaváček.

Osmiletou dívenku had kousnul do nohy v pátek večer. Záchranná služba dítě po ošetření převezla do nemocnice v Motole. Tam holčička dostala péči odborníka na takové případy a není v ohrožení života.