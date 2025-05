Mohla byste se u příležitosti výročí zdravotnického centra ohlédnout za svým oborem, jak se mění pacienti, diagnózy a gynekologická péče vůbec?

Například spousta žen dnes užívá antikoncepci, která se kdysi mohla předepisovat do 35 let, v nynější době ji předepisujeme ženám i po padesáti. Částečně to souvisí s tím, že máme strašně málo těhotných. Kdysi jsme mívali v ordinaci během roku přes 100 nových těhotných, v poslední době maximálně 40 i míň, porodnost obecně klesá. Ještě před pár lety se musely maminky na kliniky registrovat, teď už ani nemusí, jak je jich málo.

Zvýšil se počet tumorových onemocnění, i u mladých dívek nacházíme prekancerózy děložního čípku, což je předrakovinný stav.