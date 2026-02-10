Škola pro reálný svět: Na Gymnáziu Kodaňská znalosti propojují s odpovědností

Autor:
Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL
Představa dobrého gymnázia se v posledních letech výrazně proměňuje. Zatímco dříve byla hlavním měřítkem kvality především úspěšnost u maturit a přijímacích zkoušek na vysoké školy, dnes se stále častěji mluví o tom, že samotné množství znalostí už nestačí. Mladí lidé vstupují do světa, který je nepřehledný, rychle se mění a klade na ně nové nároky.
Fotogalerie3

Skupinová fotografie žáků Gymnázia Kodaňská na poznávacím a jazykovém zájezdu do Anglie | foto: Gymnázium Kodaňská

Současné vzdělávání stále více zdůrazňuje aktivní roli studenta. Učení přestává být jednostranným předáváním poznatků a stává se procesem, do něhož se student zapojuje, nese za něj odpovědnost a postupně si uvědomuje jeho smysl. To předpokládá otevřenou komunikaci, bezpečné klima a prostor pro otázky, diskusi i chybu. Škola tak má ambici vychovávat nejen úspěšné studenty, ale také sebevědomé a odpovědné mladé lidi, kteří se dokážou ve světě orientovat a přemýšlet o něm kriticky.

Na těchto principech staví své fungování i Gymnázium Kodaňská v pražských Vršovicích. Důraz klade na osobní odpovědnost studentů, otevřenou komunikaci a spolupráci, která je přirozenou součástí výuky i života školy. Kritické myšlení není v této škole jen prázdným pojmem, ale dovedností, kterou se snaží systematicky rozvíjet napříč předměty. Učitel zde nevystupuje pouze jako autorita předávající hotové informace, ale jako partner a průvodce, který studenty vede k tomu, aby přemýšleli, hledali argumenty, formulovali vlastní názory a dokázali je obhájit.

Angličtina jako základ a předměty, které mají smysl

Významnou roli ve vzdělávacím konceptu na Gymnáziu Kodaňská hraje jazykové vzdělávání, a to konkrétně vysoká hodinová dotace anglického jazyka. Angličtina je zde chápána jako přirozený komunikační nástroj dnešní generace a klíč k dalšímu studiu i mezinárodním zkušenostem. Vedle tradičních gymnaziálních předmětů jsou do učebního plánu zařazeny i předměty, které reagují na aktuální společenské výzvy a potřeby mladých lidí. Patří mezi ně například mediální gramotnost a také ekonomie a finanční gramotnost. Tyto oblasti jsou na tomto gymnáziu považovány za nezbytnou součást moderního vzdělávání, protože právě zde se propojují znalosti s praktickými dovednostmi.

Zkušenosti místo teorie

Chcete zažít atmosféru Gymnázia Kodaňská na vlastní kůži?

Ideální příležitost k prohlídce školy a dotazům nabízí Den otevřených dveří.

  • Kdy: čtvrtek 12. února 2026
    od 17:00 do 19:00 hod.
  • Kde: Kodaňská 54,
    Praha 10 – Vršovice (vstup
    z ulice Heroldovy sady)
  • Více informací a registrace: www.gymnaziumkodanska.cz

V případě nevyhovujícího termínu lze sjednat individuální prohlídku školy prostřednictvím studijního oddělení.

Předmět mediální gramotnost je založen především na aktivní práci studentů. V hodinách se diskutuje, pracuje s různými typy textů a informačních zdrojů a systematicky se rozvíjí schopnost porozumět mediálním sdělením a kriticky je hodnotit. Jádrem předmětu je tvorba pro školní časopis Gymnazín a školní sociální sítě, kde studenti získávají přímou zkušenost s tím, jak vzniká mediální obsah a jakou odpovědnost nese jeho autor. Tento předmět se tak stává praktickou zkušeností, která studentům pomáhá lépe se orientovat v informačním prostoru, jehož jsou každodenní součástí.

Podobně prakticky je pojat i předmět ekonomie a finanční gramotnost. Ve druhém ročníku se výuka soustředí na založení fiktivní firmy, díky čemuž si studenti mohou vyzkoušet celý proces od prvotního nápadu až po jeho veřejnou prezentaci. Učí se, co vše je potřeba k založení firmy, vytvářejí propagační materiály, rozvíjejí své prezentační dovednosti a účastní se veletrhu fiktivních firem. Tímto způsobem se ekonomické myšlení přirozeně propojuje s kreativitou, spoluprací a odpovědností za společný výsledek.

Škola jako živá komunita

Důležitou součástí života školy je také aktivní zapojení studentů do jejího fungování. Školní akce organizuje školní parlament, který stojí za projekty, jako je Halloween, turnaj v Brawl Stars nebo Potravinová sbírka. Studenti se tak učí plánovat, komunikovat, nést odpovědnost a pracovat v týmu, což jsou dovednosti, které nelze získat pouze v lavici. Výraznou událostí školního roku je červnová akce Svět v Kodaňské, do níž se zapojuje celé gymnázium. Studenti vyrábějí a prodávají vlastní produkty, aby výtěžkem podpořili vzdělání dívky z Afriky, kterou škola takzvaně adoptovala. Akce se účastní také rodiče, a škola se tak přirozeně otevírá širší komunitě.

Otevřenost světu a individuální přístup

Součástí vzdělávání je i otevřenost světu mimo školu. Studenti se účastní zahraničních výjezdů. V poslední době se uskutečnily například cesty do Slovinska nebo Anglie. V nabídce bylo ale také Německo, Skandinávie či Mexiko. Studenti mají kromě toho možnost vyjet studovat na celý rok do zahraničí, například do USA. Tyto zkušenosti přinášejí nejen jazykový posun, ale především osobní růst, větší samostatnost a schopnost obstát v novém prostředí. Zároveň na tomto gymnáziu studují i úspěšní sportovci, mezi něž patří například hokejisté Tomáš a František Poletínovi nebo absolvent Maxmilian Curran. Škola jim nabízí individuální vzdělávací plán a respektuje náročnost jejich sportovní přípravy, aniž by slevovala z nároků na vzdělání.

Jak vypadá ideální absolvent gymnázia?

Absolvent Gymnázia Kodaňská odchází jako sebevědomý, odpovědný a kriticky uvažující mladý člověk, který se dokáže aktivně a s empatií zapojit do společnosti. Umí spolupracovat, komunikovat a přemýšlet v souvislostech. Je připraven nejen na další studium, ale i na svět, který vyžaduje otevřenost, flexibilitu a ochotu učit se po celý život. Volba gymnázia je proto vždy volbou prostředí, které mladého člověka formuje.

Stavba pražského Dvoreckého mostu jde do finále

Nejčtenější

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Hledaný otec od rodiny je mrtvý. Patrně ho zavraždil muž, který se zabil pádem z okna

Kriminalisté vyšetřují případ muže, který vypadl z domu v ulici Gorazdova v...

Pohřešovaný otec od rodiny, po kterém policie pátrala od minulého pátku, byl nalezen mrtvý. Policie ve středu oznámila, že zemřel násilnou smrtí. Za činem stojí nejspíš muž, jenž se v pondělí zabil...

Týrání a téměř každodenní znásilňování. Soud poslal českého Trumpa do vězení

Obžalovaný Martin Oscar Trump u Obvodního soudu pro Prahu 8 (3. února 2026)

Tříletým vězením potrestal v úterý Obvodní soud pro Prahu 8 jedenapadesátiletého Martina Oscara Trumpa za týrání své již bývalé manželky. Ženu podle rozsudku také opakovaně znásilňoval. Muž, který se...

Ex řekla, ať hodím děti do popelnice, přiznal Mario ve Výměně. Za žárlivost se omluvil

Mezi osmi očima se mezi partnery strhla hádka. Mariovi se všechny ty aktivity,...

Nová Výměna manželek byla opět netradiční, zúčastnil se jí homosexuální pár. Vyměněný manžel Michal si musel poradit s konzervativním tatínkem, který čekal ženu a druhému muži příliš nevěřil. Alina...

Horská atmosféra za Prahou. Vydejte se přes zimní brdské Baby i Babky

Na Malou Babku chodí výletníků méně. Přesto tam také najdou vrcholovou knihu.

Již více než jedno století jsou Brdy eldorádem pro trampy, tuláky a aktivní turisty, co obují pohorky bez ohledu na počasí. Ani my nezůstaneme pozadu. A bohatě si užijeme tamní přitažlivá místa,...

Škola pro reálný svět: Na Gymnáziu Kodaňská znalosti propojují s odpovědností

Advertorial
Skupinová fotografie žáků Gymnázia Kodaňská na poznávacím a jazykovém zájezdu...

Představa dobrého gymnázia se v posledních letech výrazně proměňuje. Zatímco dříve byla hlavním měřítkem kvality především úspěšnost u maturit a přijímacích zkoušek na vysoké školy, dnes se stále...

10. února 2026

Praha navrhla kompromisy ve veřejném osvětlení a funkci světelného ombudsmana

Je bílé světlo ve městě bezpečnější než oranžové?

Metropole a firma Technologie hlavního města Prahy (THMP) se zapojily do diskuze o veřejném osvětlení. Náměstek pro infrastrukturu Michal Hroza (TOP 09) představil čtyři opatření, které mají do...

9. února 2026  17:25

Kladno bez tepla nezůstane, úřad vybere dodavatele i nové podmínky

Teplárna Kladno. Produkuje elektrickou energii a teplo pro teplárenské a...

Teplárna Kladno (TK) ze skupiny Sev.en Energy písemně vyzvala Energetický regulační úřad (ERÚ), aby nejpozději do konce letošního března ustanovil takzvaného nového dodavatele nad rámec licence. Ten...

9. února 2026  16:51

Policie hledá šestnáctiletou dívku, v minulosti se pokusila o sebevraždu

Policie vyhlásila pátrání po pohřešované Ráchel S. (9. února 2026)

Policie pátrá po šestnáctileté Ráchel Skálové z Prahy. V noci na pondělí odešla ze svého pokoje, její mobilní telefon je nedostupný. V minulosti se několikrát pokusila o sebevraždu. Policisté proto...

9. února 2026  15:26

Pochodeň, co nevzplála. Rebel Lubomír Holeček byl Palachovým vzorem

Disident z koleje. Lubomír Holeček se narodil 9. února 1946 v Kolíně, kde...

Dnes je jeho jméno téměř zapomenuto, ale v 60. letech 20. století letech znala Lubomíra Holečka, který se narodil před 80 lety, většina českých studentů. Kolínský rodák byl zároveň jedním z...

9. února 2026  14:01

Park lamp i chlapec s těžkou hlavou. Obě strany Dvoreckého mostu budou mít své lákadlo

Vizualizace prostor na koncích Dvoreckého mostu. (9. února 2026)

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 bude nahrazeno křoví upraveným „parkem lamp“ s více než čtyřmi stovkami svítidel ze 79 zemí světa. Zakončení v Praze 4 se zase využije jako kulturní prostor,...

9. února 2026  13:10

Do krabice naskládali baterie za tisíce a odešli bez placení. Pátrá po nich policie

Policisté pátrají po trojici mužů podezřelých z krádeže deseti kusů akumulátorů

Pražští kriminalisté pátrají po dvojici mužů podezřelých z krádeže akumulátorů z prodejny v Praze 5. Podezřelí odvezli bez zaplacení z obchodu baterie za téměř 17 tisíc korun. Policisté žádají o...

9. února 2026  11:03

Růst cen starších bytů zpomaluje, nabídka v Praze je však stále nedostatečná

Ilustrační snímek

Bod zlomu, po kterém se prudký růst zpomalí a ceny bydlení začnou být více předvídatelné, se zřejmě blíží. Metropolitní realitní trh, financovaný z velké části hypotečními úvěry, do roku 2026...

9. února 2026  9:11

Byl bych radši, kdybychom dali gól dřív, řekl Priske. Rrahmaniho má před Vojtou

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání se Zlínem.

Jeho tým si po týdnu připsal další vítězství 3:0 na hřišti soupeře. „Když se podíváte na statistiky a další aspekty hry, bylo to trochu podobné utkání jako to první na Dukle,“ přemítal trenér...

9. února 2026  6:59

Vedoucí Slavia v první lize znovu prohrála, ale Jihlava ji nesesadila. Kolín se dotahuje

Jihlavský brankář Adam Beran

Hokejisté Slavie prohráli v první lize čtvrtý zápas za sebou, béčko Pardubic je v 46. kole zdolalo 3:0. Přesto Pražané o první místo nepřišli, neuspěla totiž ani druhá Jihlava, která po čtyřzápasové...

8. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Důležité áčko pro sparťana Irvinga. Byl to skvělý den, říká posila z Premier League

Sparťanská radost ve Zlíně, vlevo Andrew Irving. Posila z Premier League...

Ještě před dvěma měsíci nastoupil na slavném anglickém stadionu Old Trafford v Manchesteru proti domácím United, po nedávném přestupu z West Hamu do Sparty skotský záložník Andrew Irving má za sebou...

8. února 2026  19:06

Bohemians - Pardubice 1:2, hosté dali obě branky v deseti, soupeř jen snižoval

Pardubický obránce Simon Bammens se snaží zastavit útočnou akci Bohemians.

Většinu zápasu hráli v oslabení, přesto slaví výhru. Pardubičtí fotbalisté zvítězili ve 21. kole Chance Ligy na půdě Bohemians 2:1 po gólech Smékala s Tankem ze druhého poločasu. Za domácí v závěru...

8. února 2026,  aktualizováno  17:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.