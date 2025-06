Aktivisté protestují na střeše Tesly v Čestlicích proti Trumpovi a Muskovi

PŘIPRAVUJEME DALŠÍ INFORMACE

Protestu se podle vyjádření organizace účastní asi desítka aktivistů a aktivistek z Česka, Slovenska, Rakouska, Slovinska a Polska. Na střeše prodejny Tesla v Čestlicích vyvěsili transparent „náš svět není vaše hračka“.

Před prodejnou je postavená také tři metry vysoká karikatura majitele Tesly Elona Muska a amerického prezidenta Donalda Trumpa, jak společně zapalují svět.

„Tato kampaň je odpovědí na to, jakým způsobem miliardáři a fosilní korporace otevřeně útočí nejen na životní prostředí, ale také na občanskou společnost. Americký prezident Donald Trump společně se svými podporovateli z řad miliardářů představují hrozbu pro neziskové organizace, média, vědce i ochránce přírody například tím, že bagatelizují současnou klimatickou krizi ve veřejné debatě a na sociálních sítích,“ uvedli představitelé hnutí v tiskovém prohlášení.

Protestu se podle vyjádření Greenpeace účastní i herečka Antonie Formanová, vnučka oscarového režiséra Miloše Formana.

„Vždycky jsem věřila, že svoboda říct svůj názor je základ. Jak ve tvorbě, tak – a to především – v životě. Děsí mě představa, že i ve světě, kde to dřív bylo normální, se lidé začínají bát. A proto nechci jen čekat a mlčet, ale chci jednat a být slyšet, aby to znovu nepostihlo i nás. I proto jsem se rozhodla podpořit Greenpeace Česká republika v jejich odvážných aktivitách, které usilují o to, aby důležité hlasy nezanikly,“ řekla Formanová.