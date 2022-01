Vnuka zaujalo graffiti, babička nakoupila spreje a vyrazili do akce

„Jeřábník na stavbě v Praze 4 využil chvilku klidu k pozorování okolí. Když uviděl dvě osoby sprejující na zdi v ulicích Plynární a Krnkova, informoval městskou policii a vyslané hlídce poskytl nejen popis osob, ale i jejich aktuální pozici. Na zastávce MHD Chodovská pak strážníci obě popsané osoby ztotožnili,“ informovali ve svodce městští policisté.

Jednalo se o chlapce a jeho babičku, která hlídce uvedla, že vnukovi koupila spreje, aby si to zkusil. Prý to viděl na internetu a zajímalo ho to.

„Výsledkem zkoušky bylo několik žlutomodrých nápisů na zdech a chodníku, největší o velikosti metr krát 1,6 metru. Strážníci celou věc předali k dořešení státní policii. Bez ohledu na výši způsobené škody se v případech sprejerství vždy jedná o podezření z trestného činu,“ dodali strážníci.