Gorilí slečna Gaia oslavila první rok. Zoo Praha nachystala narozeninový program

Zítra se bude bydlet všude, dnes to však tak slavné není. Pražská developerská společnost (PDS) získala podle aktuálních informací stavební povolení pro několik desítek bytů. Do městské bytové...

Zvládli jsme to bezpečně, cení si Řepík. Teď musíme vyndat áčkový zápas

Takhle nějak si to představoval. Michal Řepík pomohl vrátit semifinálovou sérii hokejové extraligy z Brna do Prahy k sedmému zápasu. Sparťané uspěli na ledě Komety 3:0 a vcelku obtížně hledali, co se...