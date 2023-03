Golfový areál v Klánovicích vydražilo město, zřejmě bude sloužit dětem

Informaci o nabytí areálů hlavním městem potvrdil i radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti). Praha podle něj v tuto chvíli nemá jasno, co bude s golfovým areálem dělat.

„Je to volnočasový areál, preferoval bych kdyby ho využívala škola nebo Dům dětí a mládeže,“ sdělil Zábranský a dodal, že o budoucnosti golfu situovaném na kraji největší lesní plochy metropole v Praze-Klánovicích bude brzy jednat s radním pro školství Antonínem Klecandou (STAN).

Klánovičtí se již před aukcí obávali, že by po odkupu mohla opět přijít „noční můra“ v podobě případného handrkování o výstavbě uprostřed největšího lesního celku na území metropole a s ní spojeným kácením stromů. To by bylo však možné jen v případě odhlasování změny v územním plánu.

„V tuto chvíli není definitivně rozhodnuto a dotaz na případnou změnu územního plánu je tak předčasný,“ řekl již dříve pro MF DNES Zábranský.

Areál by měl sloužit dětem

Starostka Klánovic Alena Kolovrátková (Klidné Klánovice 22) se už dříve nechala slyšet, že by uvítala, kdyby areál v dražbě Praha odkoupila. To se nakonec podařilo.

Klánovický les Nazývaný také Vidrholec nebo Fidrholec, nachází se na východním okraji Prahy na území městských částí Horní Počernice, Újezd nad Lesy a Klánovice a obcí Úvaly, Šestajovice a Jirny.

Je nejrozsáhlejším souvislým lesním komplexem na území metropole. Za pozornost zde stojí pozůstatky zaniklých středověkých vesnic.

V 17. století podle dostupných záznamů ve Vidrholci nějakou dobu pobýval i známý lupič Petrovský se svou tlupou.

„Je to příležitost pro práci s dětmi a mládeží,“ sděluje starostka a odkazuje přitom na slova bývalého radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09), který o zájmu města jako první informoval. Zájmem Klánovic je podle starostky především to, aby areál nechátral a místní obyvatelé ho mohli aktivně využívat. Chabr již dříve uvedl, že i on by si zde dovedl představit propojení například s domem dětí a mládeže.

Veřejnou dražbu areálu zajišťovala brněnská realitní společnost Gaute. Vyvolávací cena 46,4 milionu korun se stanovila na základě znaleckého posudku, podle kterého je stav budovy prvorepublikové golfové klubovny na území pozemku velmi dobrý, samotné golfové hřiště však není v provozu.

Ve specifikaci dražby bylo v kategorii energetické náročnosti uvedeno, že je mimořádně nehospodárná. „Můžeme potvrdit, že někteří z možných zájemců se u nás již dotazovali na podrobnosti týkající se dražby,“ informuje Petr Stejskal z Gaute s tím, že z důvodu zachování transparentnosti prodeje nemůže zveřejňovat totožnost ani počet zájemců.

Masarykovo hřiště

Golfové hřiště se šesti jamkami bylo na pozemcích vybudováno v roce 1937, další tři jamky a budova klubovny přibyly o rok později. Za protektorátu hřiště sloužilo jako polní lazaret a následně komunistický režim nechal území zalesnit.

„Součástí objektu je i bývalá klubovna s noblesní golfovou restaurací, ve které proběhlo mnoho důležitých jednání klíčových českých politiků,“ sděluje Stejskal a dodává, že na golf sem rád jezdil i Jan Masaryk.

V roce 1991 byly klubovna a tříhektarový pozemek vráceny obnovenému Golf Clubu Praha, který usiloval o znovuotevření golfového hřiště, získal i stavební povolení na výstavbu 18 jamek, ale kvůli nedostatku peněz se stavba neuskutečnila. Celý areál tak klub prodal Forest Golf Resort Praha (FGRP). Ten v areálu provozoval cvičné jamky a cvičné odpaliště, takzvaný driving range. V roce 2008 prošla kompletní rekonstrukcí budova klubovny.

I nový majitel usiloval o obnovení golfového hřiště, to se však vůbec nelíbilo místním. Hlavním argumentem proti jeho vybudování byla totiž nutnost rozsáhlého kácení v Klánovickém lese.

Chceme les bez jamek

Klánovice se po celém Česku proslavily referendem proti vykácení části lesa pro stavbu nového golfového resortu. Za les, jenž je z velké části přírodní rezervací, nakonec hlasovala v roce 2009 většina místních občanů. Volební účast byla neuvěřitelných 75 procent a zvítězili odpůrci golfu. Referendu předcházely i mnohočetné demonstrace. V ulicích Prahy zněla hesla „Nedáme les pro pár cest“ nebo „Zvířata do boje, golfisti do hnoje“.

FGRP záměr na vybudování devíti jamek v roce 2012 předložil k posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Proces byl ale přerušen a hlavní město Praha v roce 2014 zabránilo vzniku hřiště vydáním změny územního plánu. Golfový areál tak již více než deset let nikdo nevyužívá.

Před dvěma lety areál změnil majitele, kterým se stala firma Perseus Health Resort, nově přejmenovaná na akciovou společnost Drbalovo. Firma dokonce městské části představila prezentaci se záměrem, který obsahoval i nabídku aktivit pro klánovickou veřejnost. Společnost je ale od minulého roku v konkurzu, což je i důvod proběhlé dražby.