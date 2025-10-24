GIBS hledá svědky střelby na Jarově. Pátrá po tom, co události předcházelo

  11:44
Vyšetřovatelé z Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) hledají svědky potyčky a střelby z pátku 3. října na pražském Jarově, po které zemřel muž. Podle dřívějších informací policisté po potyčce zadrželi jiného policistu, který byl na místě v době svého volna.

„V případu již byla řada svědků vyslechnuta, dosud se však veškeré zjištěné informace týkají událostí po střelbě, nikoliv toho, co jí předcházelo. Cenná jsou pro nás jak přímá svědectví celé situace, tak i řidiči vozidel, kteří v příslušném čase místem projížděli,“ uvedl tiskový mluvčí GIBS Jakub Augusta.

15 fotografií

Inspekce žádá svědky události, aby se přihlásili a pomohli věc objasnit. Informace mohou předat na operační středisko GIBS na telefonním čísle 974 839 734.

O případu informoval server iDNES.cz na začátku října. V ulici Pod Lipami na Jarově v Praze vystřelil policista v civilu z legálně držené zbraně na útočníka, který zraněním na místě podlehl. Incident se odehrál okolo 19:30 na chodníku před domy 53 a 55. Policistu podle zdrojů iDNES.cz napadla skupina více lidí. „Při potyčce měl být také škrcen,“ upřesnil jeden ze zdrojů.

V Praze napadli muže. Byl to policista v civilu, jednoho útočníka zastřelil

Podle policejního mluvčího Jana Daňka obdržela policie na linku 158 oznámení o potyčce tří mužů, při níž zazněly tři výstřely. Policisté po příjezdu nalezli postřeleného muže.

„Děkujeme vám za jakoukoli informaci, která nám pomůže tuto událost objasnit,“ dodal Augusta.

24. října 2025  11:44

