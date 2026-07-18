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„Kam se hrabe gestapo.“ Čeští kriminalisté šli po odbojářích i Židech, ukázal archiv

Jan Bohata
  18:00
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V pasti. Oldřich Frolík při zatýkání v době heydrichiády zastřelil dva gestapáky. Při honu na něj uspěla Inspekce IV. | foto: ABS

Gestapo si neví rady? Na řadu přichází Kriminální inspekce IV. Nenápadné oddělení české policie za okupace pomáhalo nacistům.

Zátahy, léčky i perzekuce Židů. Také na tom se za německé okupace podílela česká policie. Její speciální oddělení při pražském policejním ředitelství se skrývala za nenápadnými zkratkami. Zprvu nesla označení Pres B, později Kriminální inspekce IV. Před 80 lety její úředníky řešily nejen resortní očistné komise, ale také justice. Činnost inspekce shrnují neznámé dokumenty z fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS) a Národního archivu (NA).

„Sliboval Židům za velké peníze vystěhovalecké pasy, inkasoval a pak je předával gestapu.“

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„Kam se hrabe gestapo.“ Čeští kriminalisté šli po odbojářích i Židech, ukázal archiv

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V pasti. Oldřich Frolík při zatýkání v době heydrichiády zastřelil dva...

Gestapo si neví rady? Na řadu přichází Kriminální inspekce IV. Nenápadné oddělení české policie za okupace pomáhalo nacistům.

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