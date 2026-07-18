Zátahy, léčky i perzekuce Židů. Také na tom se za německé okupace podílela česká policie. Její speciální oddělení při pražském policejním ředitelství se skrývala za nenápadnými zkratkami. Zprvu nesla označení Pres B, později Kriminální inspekce IV. Před 80 lety její úředníky řešily nejen resortní očistné komise, ale také justice. Činnost inspekce shrnují neznámé dokumenty z fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS) a Národního archivu (NA).
„Sliboval Židům za velké peníze vystěhovalecké pasy, inkasoval a pak je předával gestapu.“