Hledáme geronta, který se vloupal do domu, avizují policisté pátrání po člověku, kterému podle jejich odhadu může být kolem 80 let.
Senior se vloupal do jednoho z domů v Čakovicích. „ Nejprve si udělal díru do plotu, kterou prolezl, a poté kamenem nadvakrát rozbil okno,“ popisoval mluvčí Jan Daněk.
Tímto otvorem následně vnikl do domu, který celý prohledal. „Jestli je muži skutečně tolik let, pak se jedná o zajímavý fyzický výkon. Je však škoda, že tuto vitalitu senior využívá k trestné činnosti,“ podivují se policisté.
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Případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu pokusu krádeže vloupáním, za což pachateli hrozí až dva roky odnětí svobody.
Vloupáním vznikla poškozenému škoda v předběžně vyčíslené výši 11 tisíc korun. Kdo by muže poznal, může to ohlásit na linku 158.