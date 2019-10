Geodeti mapují mezi Běchovicemi a Poříčany trasu pro vysokorychlostní vlaky

Hodina na cestu vlakem z centra Prahy do Brna – tenhle časový limit splní rychlovlaky řítící se tempem podobným, jako mají monoposty Formule 1. A očekávaná výstavba vysokorychlostních tratí (VRT) se stává reálnější.

„Pokračujeme v intenzivní přípravě VRT Polabí. Do terénu vyrážejí geodeti a začnou se zaměřením mezi stanicemi Praha-Běchovice a Poříčany,“ potvrdil Jiří Svoboda, šéf Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) .

Geodetické a mapové podklady pro přibližně 130 kilometrů tratí zaměřují odborníci nejen na trase mezi Běchovicemi a Poříčany, ale také ve dvou úsecích VRT na Moravě. Zpracování stavu zmíněného území poslouží dopravním expertům jako podklad pro další fáze projektování a přípravy VRT. Pás možné budoucí tratě, kde aktuálně probíhají měřičské práce na pražském úseku VRT Polabí, je vyznačen zhruba severně od stávající hlavní železniční spojnice 011 z české metropole do Kolína a poté na Moravu. Prochází mezi Klánovicemi a Horními Počernicemi a poté jej experti zakreslili poblíž „hradecké“ dálnice D11.

Vizualizace trasy nové tratě.

Ve středních Čechách VRT dále vede okolo Vykáně, Bříství a Kounic na Českobrodsku směrem k Poříčanům. Měřiči zde svou práci dokončí podle předpokladů do března následujícího roku. „Geodetické práce proběhnou pouze v rozsahu nezbytně nutném a s maximálním ohledem k dotčeným pozemkům,“ komentují rozsah aktivity zeměměřiči.

Práce přes podzim

Terénní práce v běchovickém okolí budou probíhat celý podzim. „Spočívají v zaměření současného stavu terénu, existujících objektů, zeleně anebo komunikací v území, které je potřeba podrobně zmapovat v pásu širokém několik stovek metrů,“ vysvětlil postup prací Martin Švehlík, vedoucí oddělení přípravy VRT SŽDC.

Řeší se také další nezbytné úřední kroky související se stavbou rychlých tratí. SŽDC již podala návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy a současně na související změnu Územního plánu hlavního města Prahy. Ty mají vymezit a upřesnit navrhovaný koridor pro stavbu pilotního úseku VRT Polabí na území metropole.

Rýsuje se také termín, kdy na stavbu nastoupí dělníci. „Zahájení výstavby vysokorychlostního úseku z Prahy-Běchovic do Poříčan, který má být první etapou VRT Praha–Brno, se předpokládá v roce 2025,“ komentují zástupci SŽDC možný termín startu stavby VRT.

V roce 2030, pokud získá zmíněná vysokorychlostní trať Praha–Brno nezbytnou politickou podporu a také finance, budou podle ideálních předpokladů všechny úseky do moravské metropole rozestavěné, některé již také dokončované.

Kilometr za 400 milionů

Odborné odhady uvádějí že nepůjde o lacinou záležitost. Kilometr tratě bez mostů nebo tunelů vyjde zhruba na 400 milionů korun. Celý úsek z Prahy do Brna může stát přibližně 100 miliard korun.

Nejvyšší rychlost na trati se předpokládá přes 300 km/h, průměrná zhruba o osmdesát kilometrů nižší. Vlak tedy může z Prahy do Brna dorazit za 56 minut. Starší studie uvedla, že vytížení úseku VRT z Prahy do Brna by denně představovalo 17 až 26 tisíc pasažérů.

Stavba vysokorychlostní tratě také významně pomůže provozu na zmiňované železniční spojnici z Prahy do Kolína. Jde o jednu z nejvýznačnějších a nejzatíženějších tratí v ČR, mimo jiné tudy vedou páteřní linky S pražské příměstské dopravy. Experti upozorňují na to, že kapacita stávající tratě je prakticky vyčerpaná.

Ideu tuzemské vysokorychlostní tratě a napojení do zahraničí v Československu federální ministerstvo dopravy řešilo od 70. let. Pro spojení Prahy a dalších měst země rychlovlaky v 80. letech vzniklo několik studií. Věc ale změnil počátek 90. let a upadající zájem o železnici. V té době však VRT tratě slavily úspěch třeba ve Francii či Itálii. K projektu se Česko vrátilo roku 1995 první ucelenou koncepcí „Územně technické podklady – Koridory VRT v ČR“.