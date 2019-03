Nový vodní prvek, glosovali zastupitelé gejzír z potrubí u magistrátu

Havárie vodovodního potrubí se stala dopoledne těsně před začátkem jednání zastupitelstva v ulici U Radnice před vchodem do budovy magistrátu.

Vodu tryskající z ulice si vyfotili někteří členové zastupitelstva, kteří přicházeli do práce.

Selfie s “vodotryskem“ tak má například Jan Čižinský s Hanou Třeštíkovou z hnutí Praha Sobě nebo náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN).

„Taková fontána dnes na mě čekala při příchodu do práce! Nejedná se o nové vodní prvky v ulicích v rámci adaptační strategie na změnu klimatu,“ napsal Hlubuček na Facebooku.

Podobně situaci okomentoval magistrátní zastupitel a starosta Prahy 14 Radek Vondra (TOP 09). „Snižování dopadu klimatické změny u magistrátu. Na můj vkus hodně pirátský přístup.“

Opoziční zastupitel Patrik Nacher (ANO) ve svém příspěvku s videem havárie vody také zvolil nadsázku, přitom popíchl primátora Zdeňka Hřiba:

„Pane primátore, co s tím uděláte? Opravíte to, nebo přes to hodíte tibetskou vlajku a uspořádáte komunitní setkání u vodotrysku?“

Podle mluvčího Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáše Mrázka potrvá oprava potrubí až do odpoledne.

„Praskl vodovodní řad o průměru 200 mililitrů, šlo zřejmě o únavu materiálu. Bez vody jsou asi dva tisíce odběratelů,“ řekl.

Voda neteče také na magistrátu, ale zasedání zastupitelstva přerušeno nebude.