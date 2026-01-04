Budoucnost v kutnohorské galerii. Zaměří se na AI, konstruktivisty a technologie

Aleš Kubelka
  12:01
Vztahy mezi technologiemi a přírodou, kouzlo geometrické dynamiky i pozoruhodná reakce na dobu, v níž se vytrácí hranice mezi skutečností a fikcí. Nejen tyto umělecké fenomény budou moci obdivovat návštěvníci Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře během příštího roku.
Mezi hlavní projekty Galerie Středočeského kraje v roce 2026 bude patřit výstava tří výrazných osobností poválečného konstruktivního umění – Milana Mölzera, Františka Kyncla a Jiřího Hilmara. Expozice přiblíží vstup těchto autorů na mezinárodní uměleckou scénu a odhalí nové souvislosti prostřednictvím archivních materiálů. Na fotografii je instalace uznávaného sochaře, malíře a grafika Jiřího Hilmara vytvořená ze dřeva, v němž zhmotnil úvahy nad vztahem člověka a přírody. | foto: Galerie Středočeského kraje (GASK)

Připravované výstavy pomyslně propojí historické souvislosti a současné trendy. Program na rok 2026 zahrnuje retrospektivní pohled na tvorbu českých konstruktivistů, mezinárodní dialog renesančního myšlení s novými médii i výběr avantgardních koláží ze sbírky společnosti Pražská plynárenská.

Plán na příští rok doplňují designové akce a vzdělávací programy a provoz zahájí nový penzion nejen pro umělce.

Nic není takové, jak se zdá

První velká výstava, která odstartuje v kutnohorské galerii v dubnu, představí tvorbu a životní příběh tří výrazných osobností poválečného konstruktivního umění – Milana Mölzera, Františka Kyncla a Jiřího Hilmara. Expozice přiblíží jejich činnost během působení v západním Německu a prostřednictvím archivních materiálů prezentuje jejich ikonická i dosud neznámá díla.

„Výstava otevře dialog mezi českou a evropskou uměleckou scénou 70. let a nabídne nový pohled na autory, jejichž tvorba dalece přesahovala hranice domácího prostředí. Důraz bude klást na papírové reliéfní práce a objekty,“ popisuje ředitelka GASK Jana Šorfová.

V květnu muzeum umění představí díla osobitého autora Lukáše Machalického, který pracuje především s tématy spjatými s urbanismem, architekturou a sociální pamětí. Rozsáhlá site-specific instalace (expozice vytvořená na míru konkrétnímu místu, pozn. red.) v prostorách jezuitské koleje, se bude zabývat tématem vnímání reality v době, kdy se vytrácí hranice mezi skutečností a simulací.

„Divák do tohoto prostředí vstupuje, jako by vkročil do virtuální reality, která je však hmotná. S myšlenkou ‚nic není takové, jak se zdá‘, vejde do takzvaného meta prostředí a stane se jeho součástí. Autor tak reaguje na umělou inteligenci a současnou dobu,“ přibližuje kurátorka výstavy Adriana Primusová.

Koláže z plynáren a AI

Na podzim se návštěvníci GASK mohou těšit na mezinárodní projekt Odkrývání budoucnosti, který vzniká ve spolupráci se ZKM Karlsruhe (světově unikátní kulturní instituce v Německu, jež propojuje umění, vědu a technologie a zkoumá digitální věk skrze výstavy, výzkum a sbírky, pozn. red.).

Jarní část doprovodného programu v GASK otevře 18. dubna tradiční akce JARO–DESIGN–GASK, která představí současný autorský design v galerijním prostoru. Na ni naváže 15. května Muzejní noc s večerním programem v interiérech i zahradách GASK.

Letní sezona vyvrcholí 27. června festivalem A Day of Sound, jenž propojí zvukové instalace, koncerty a audiovizuální intervence v celé budově jezuitské koleje, chrámu svaté Barbory a v kapli Božího těla.

Podzim uzavře 28. listopadu adventní setkání ADVENT–DESIGN–GASK věnované předvánočnímu designu a autorské tvorbě. V roce 2026 se v GASK uskuteční také FestivAL100 pořádaný k 100. výročí narozeníArnošta Lustiga.

„Tato expozice snoubí renesanční myšlení s tvorbou současných novomediálních umělců pracujících s umělou inteligencí, robotikou, biotechnologiemi a environmentálními přístupy. Představíme v ní díla 33 českých a zahraničních tvůrců, která zkoumají podoby vztahu mezi člověkem, technologiemi a přírodou,“ objasňuje jedna z kurátorek výstavy, Veronika Marešová. Součástí projektu bude také audioprůvodce vytvořený s využitím umělé inteligence, který rozšíří interpretaci vystavených děl.

Druhou podzimní výstavu obstarají umělecké „poklady“ ze sbírky společnosti Pražská plynárenská, která kromě dodávek energií spravuje rozsáhlý soubor českých koláží. Expozice nabídne výběr z nich napříč dekádami – od surrealismu a experimentálních tendencí 60. let až po současnou mladou generaci.

Mezi zastoupenými autory nebudou mimo jiné chybět Toyen, Jindřich Štyrský, Aleš Veselý, Jan Švankmajer nebo Libora Fára.

„Výstava připravená pro naši galerii navazuje na projekt Stopy paměti v bruselském Pražském domě. Tentokrát však bude výběr z těch nejlepších děl ze sbírky širší a naznačí, co všechno se v depozitářích skrývá,“ dodává ředitelka GASK Jana Šorfová s tím, že výstavu doprovodí rozsáhlá publikace.

V areálu kutnohorské galerie se navíc v létě otevře penzion s pěti ubytovacími jednotkami. Nové zázemí bude sloužit nejen umělcům či odborným hostům, ale i partnerským institucím a veřejnosti.

