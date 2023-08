VIDEO: Soud ukázal kapsářskou extraligu v akci. Policii pomohly brýle s kamerou

Tolik omluv, jako v aktuálně projednávané kauze pěti zahraničních kapsářek, zřejmě u Městského soudu v Praze ještě nikdy nezaznělo. Ženy se za to, že přijely do Česka krást, omlouvaly pokaždé, když se dostaly ke slovu, což bylo v součtu asi třicetkrát.

Pětici kapsářek viní obžaloba ze tří krádeží, které měly spáchat společně na hlavním pražském nádraží začátkem letošního února. V den, kdy si jich kriminalisté všimli, je zaregistrovaly i cizinky a místo raději opustily. Jednoho policistu v civilu si členka údajného gangu vyfotila mobilním telefonem. U soudu nyní tvrdí, že ho považovala za „úchyla“.

Právě tento policista s kolegou o dva dny později na stejném místě pětici žen dopadl. Na očích měl brýle s kamerou, vzal si čepici, aby zakryl holou hlavu, a zavazadlo, díky kterému vypadal jako turista.

Lustrací v mezinárodním systému kriminalisté zjistili, že jde (snad s výjimkou nejmladší z žen) o zkušené recidivistky. Například třiatřicetiletá Chorvatka Valentina Hamidovič má být podle jednoho z policistů známá v Německu pod sedmadvaceti různými „aliasy“, tedy užívanými jmény.

Policisté také zpětně prověřili nahlášené kapesní krádeže z předchozích týdnů a prošli desítky hodin kamerových záznamů z hlavního nádraží. Díky tomu zjistili, že se některé z dopadených kapsářek měly objevit v Praze už loni v prosinci a letos v lednu, ale tehdy ještě podle spisu na nádraží nekradly v pěti.

Ženy však důrazně odmítají, že by kradly ve skupině, za což jim hrozí přísnější trest. Tvrdí, že trestnou činnost páchají samy, maximálně ve dvou.

Krádež č. 1 Na eskalátoru

Soud v rámci dokazování přehrál videa, na kterých mají být obžalované ženy „v akci“. Tento typ zlodějů se obvykle na nádražích zaměřuje na cestující v mezinárodních vlacích a spoléhá na to, že okradení lidé zjistí ztrátu peněženky až daleko za Prahou či jinou evropskou metropolí.

Při krádeži používají šátro, což je šátek nebo taška, která jim zakrývá ruku prohledávající cizí kabelku či batoh. Pokud kradou ve dvou, tak například jedna z kapsářek při nastupování do vlaku úmyslně ucpe chodbičku vagónu (kde pochopitelně nejsou kamery), druhá se namáčkne na vytipovanou oběť a během několika sekund nepozorovaně „prošmátrá“ její zavazadlo.

Šátro měla použít jedna z obžalovaných žen také loni v prosinci, kdy údajně na eskalátoru okradla poškozenou Michaelu B. o peněženku s jedním tisícem korun, doklady a dvěma platebními kartami. Druhá kapsářka podle spisu hlídala, zda je nikdo nesleduje.

Obě cizinky u soudu odmítly, že v tomto případě v Praze kradly. Tvrdí, že na záběrech nejsou ony.

Krádež č. 2 Tlačenice v chodbičce

Druhá z údajně zadokumentovaných krádeží se měla odehrát na hlavním nádraží také loni v prosinci. Stejná dvojice kapsářek měla využít tlačenice v chodbičce vlaku jedoucího z Prahy do Budapešti a ukrást Renatě H. z kabelky zavěšené na rameni peněženku, v níž bylo mimo jiné sedm a půl tisíce korun. Obě cizinky se na policii i před soudem ke krádeži přiznaly.

Krádež č. 3 Mínus 20 tisíc korun

Další akce se měly v polovině letošního ledna zúčastnit tři kapsářky, policistům se však podařilo ztotožnit jen jednu z nich. Ženy podle obžaloby kradly při nastupování do vlaku odjíždějícího do Bratislavy. Devětašedesátiletá Eva M. přišla o peněženku, kterou měla v batohu na zádech a v níž bylo téměř 20 tisíc korun.

Recidivistka Sara Čizmič se přiznala. „Ano, byla jsem to já, ale krádež jsem provedla sama. Teď je mi z toho zle a omlouvám se,“ prohlásila u soudu.

Krádež č. 4 Poprvé v pěti?

První krádež, na které se měl podílet celý údajně pětičlenný gang kapsářek, podle policie proběhla 5. února po poledni. Obětí se stala zahraniční diplomatka, která nastupovala do vlaku jedoucího do Vídně.

Ztrátu peněženky, v níž měla kromě dokladů a platebních karet také 1 200 korun, zjistila ještě před odjezdem rychlíku. Z vlaku vystoupila a krádež šla ohlásit.

„Tu osobu jsem samostatně okradla,“ uvedla nyní Valentina Hamidovič. Odmítla, že při činu spolupracovala s dalšími ženami.

„Byla jsem na nádraží, měla jsem v úmyslu krást, ale nakonec jsem nic neukradla, nikomu jsem nepomáhala a nebyla jsem s nikým domluvená,“ hájí se Suada Čizmič. Od této krádeže se distancovaly i zbývající tři obžalované.

Krádež č. 5 V tlačenici a zmatku

Zhruba o hodinu a půl později měla pětice okrást dalšího člověka. Podle obžaloby ženy využily „tlačenice a zmatku“ způsobeného příjezdem vlakové soupravy mířící do Varšavy, když cestující hledali své vozy.

Šestasedmdesátiletý Vladimír Š. přišel o peněženku, v níž měl tři tisíce korun, platební kartu a doklady. Později to ohlásil. Nádražní kamery krádež nezachytily, na záznamu je však následný skupinový průchod pěti podezřelých žen severním tunelem.

Všechny obžalované odmítly, že v tomto případě kradly. Valentina Hamidovič a Zejna Hrustič trvají na tom, že se se zbývající trojicí cizinek neznají, a pokud se bavily, tak jen o tom, proč Valentina kulhá.

Pokus o krádež č. 6 Spadla klec

Dva policisté z týmu Kapsa dopadli pětici kapsářek dopoledne 8. února. Podle svých slov přímo při činu, který ve vlaku natáčeli pomocí kamery v brýlích. Oba se před soudem shodli na tom, že skupina zlodějek byla organizovaná.

„Po předchozí vzájemné domluvě a rozdělení úloh se (obžalované ženy) pokusily poškozenému z jeho brašničky, kterou měl na rameni, odcizit peněženku obsahující osobní doklady a finanční hotovost 200 eur,“ tvrdí státní zástupkyně.

Zasahující policista vypověděl, že se obvykle snaží zadokumentovat krádež až do konce. Tentokrát to však podle něj nebylo na místě úplně přehledné. Protože si myslel, že už je po krádeži, zasáhl. S poškozeným cestujícím pak zůstal a ten zjistil, že mu nic nechybí. V tomto případě se tak podle obžaloby jedná jen o pokus krádeže.

Druhý z policistů následně všech pět žen zadržel. Dvě z nich se k činu doznaly, zbývající tři tvrdí, že byly ve vagónu náhodou, případně ze zvědavosti, protože je zajímalo, koho chce dvojice okrást.

„Je tam vidět, že nám nikdo nepomáhá, jsem tam jenom já a Suada (Čizmič). Omlouvám se za ten pokus o krádež a mrzí mě to,“ prohlásila Ramiza Hamidovič.

Ženám nyní hrozí za to, že měly organizovaně krást s peněženkami i platební karty, od pěti do deseti let vězení, na což některé reagují emotivně. Podle svých vyjádření zřejmě počítaly s tím, že vyváznou s podmínkou a vyhoštěním. Soud by měl začátkem října dokončit dokazování a rozhodnout. Na rozsudek čeká dopadená pětice ve vazbě.