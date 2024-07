Boom fotovoltaiky ve středních Čechách brzdí. Důvodem jsou levnější energie

Ve středních Čechách přibylo za letošní rok přes 4 700 solárních elektráren, to je s velkým náskokem nejvíce v celé republice. Je to ale podstatně méně než za první pololetí loňského roku. Může za to pokles cen energií.