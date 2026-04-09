Investice představuje součást projektu Energetické úspory se zárukou (EPC). To je způsob, jak modernizovat veřejné budovy s tím, že dodavatel garantuje dosažení sjednaných úspor.
Renovaci, která umožní pražskému dopravnímu podniku (DPP) v příštích letech uspořit náklady ve výši desítek milionů i stovky tun emisí oxidu uhličitého, představilo ve středu vedení magistrátu a společností, které se na akci podílely.
DPP soláry využívá také na dalších důležitých objektech, i když ne vždy v rámci EPC.
„S tak vysokými požadavky jsme se dosud nesetkali, ale dokázali jsme se s nimi vyrovnat,“ popsal náročnost stavebního zásahu Pavel Fraňo, generální ředitel společnosti ENESA, která na projektu pracovala za provozu depa. „Díky našim zkušenostem z nemocnic, kde jsme podobné akce už dělali, jsme byli připraveni,“ uvedl již dříve Fraňo.
Náklady na renovaci dosáhly 805 milionů korun. DPP na projekt získal asi 400 milionů z Národního plánu obnovy, který financuje EU.
Z fasády do metra
EPC neboli Energy Performance Contracting představuje metodu, jak modernizovat veřejné budovy bez potřeby investice z vlastního rozpočtu. Dodavatel navrhne, zrealizuje a zafinancuje úsporná opatření. Investice se splácí z dosažených energetických úspor.
„Největší solár na fasádě v Česku nabídne provozovateli velmi zajímavé rezervy,“ vysvětlil zásadní přínos technologie pro DPP Kamil Čermák, generální ředitel společnosti ČEZ ESCO.
Následujících deset let přinesou soláry DPP garantovanou úsporu 152 milionů korun. Za rok vyrobí přibližně půldruhé gigawatthodiny elektrické energie, která se přímo spotřebuje v provozu areálu. Zásluhou nové transformátorové stanice může DPP část výkonu využít také pro trakci metra.
Nejen energetické úspory
Renovační zásahy se dotkly také dalších prvků – technici zateplili fasády, vyměnili okna, nové a šetrné jsou také technologie vytápění, vzduchotechniky, chlazení či osvětlení moderními LED světly.
Město solárních panelů
„Díky úspoře energií snížíme ročně emise CO2 o 2 316 tun,“ vysvětlil Ladislav Urbánek, předseda představenstva a generální ředitel DPP. Další úspory přestavba zajistí například díky šetrnému zacházení s vodou. Pozitivní dopady obnova v komplexech DPP tedy bude mít pro celou metropoli.
„Projekty snižující energetickou náročnost budov jsou pro provozovatele smysluplné,“ doplnil Václav Lebeda ze Zastoupení Evropské komise v ČR. Vedení Prahy by proto postupně chtělo pokračovat s podobnými akcemi u dalších objektů, kde je to reálné.
V rámci EPC prošla modernizací budova centrálního dispečinku DPP v ulici Na Bojišti a také vozovny Pankrác a Střešovice. Ve Střešovicích je navíc umístěno Muzeum MHD, tedy památkově chráněný historický komplex. Proto zde technici při modernizaci spolupracovali spolu s památkáři, aby nepoškodili historickou hodnotu areálu.
Cenných úspor projektanti a stavbaři dosáhli také díky dalším stavebním úpravám: zateplili ploché střechy, repasovali izolaci vrat a vratových clon a podobně. Celková rozloha fotovoltaik na budovách DPP podle dřívějších informací dosáhne až 5 400 metrů čtverečních.
Tramvaje na slunci
Fotovoltaickou elektrárnu, která pokryje spotřeby areálu, stavbaři umístili také v nedávno postavené vozovně Hloubětín, nejde však o zmiňovaný systém EPC. Fotovoltaické panely jsou umístěné na střeše odstavovací haly, na její jižní stěně instalovali teplovzdušné solární panely. Primárním zdrojem tepla pro objekty vozovny jsou tepelná čerpadla.
Mimo zmiňované lokality podobnou modernizací prošel také administrativní objekt v depu Zličín. Tento projekt pro DPP připravila společnost Frontiers Technology, která patří ke skupině Pražské energetiky (PRE).