Fabrika napájená sluncem. Na střechách Pražské strojírny vznikla obří elektrárna

Ročně je elektrárna schopná vyrobit až 980 megawatthodiny elektřiny. To by pro srovnání stačilo k pokrytí roční spotřeby tří stovek běžných dvojčlenných domácností. Zdejší elektřinu ale Pražské strojírny využijí pro svůj energeticky náročný provoz a znatelně tak ušetří.

„Zhruba ve dvou třetinách roku pokryje elektrárna sto procent spotřeby ve výrobních i administrativních budovách a navíc zbylých 30 až 35 procent vyrobené elektřiny budeme prodávat do sítě. Co se týče zbylé třetiny roku, nemáme to sice ještě odzkoušené, ale počítáme, že alespoň polovinu spotřeby pokryjeme,“ říká Robert Masarovič (ANO), předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny.

Elektrárna je nyní ve zkušebním režimu. Ostrý provoz je v plánu na srpen, ale s přeprodejem elektřiny bude muset společnost počkat na licenci. Podle Masaroviče ji získají pravděpodobně až v říjnu, takže strojírna bude elektřinu prodávat až v příštím roce.

Opraváři kolejí

Pražská strojírna se věnuje především výrobě a vývoji kolejí a výhybek pro tramvajovou dopravu. Městská společnost se také stará o údržbu tramvajové tratě po celém městě a práce každým rokem přibývá úměrně tomu, jak se rozrůstá infrastruktura. Zohledňuje to i nová smlouva na údržbu tratě, kterou v dubnu uzavřel pražský dopravní podnik (DPP) se svou dceřinou společností. Smlouva počítá s plněním za 1,5 miliardy korun, což je skoro dvojnásobek oproti předešlému období.

S množstvím práce Pražské strojírně narostly ceny energií. „Cena elektrické energie se nám zvýšila o sto procent, jelikož nám s koncem roku skončila fixace. Dříve jsme platili měsíčně od 300 do 350 tisíc korun. Teď je to 700 až 800 tisíc. Právě od těchto výdajů se teď oprostíme,“ vysvětluje Masarovič.

Vybudování elektrárny stálo 27 milionů korun, které strojírna vynaložila ze svých prostředků. Zařízení by mělo vydržet dalších 25 let. Podle Masaroviče se navíc vzhledem k současným cenám investice vrátí již zhruba po šesti letech.

Následuje vozovna

„Je to pro nás začátek cesty, kterou bychom v oblasti energetiky chtěli jít i v dalších provozech DPP, zejména v garážích a vozovnách. Dalším příkladem, i když v mnohem menším rozsahu, bude nová vozovna v Hloubětíně, kde počítáme s využitím fotovoltaických panelů k pokrytí spotřeby elektrické energie pro provoz samotné vozovny,“ sděluje Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a předseda dozorčí rady Pražské strojírny.

Kromě vozoven chce vedení města pomoci instalovat fotovoltaické panely také na střechy domů. Podle předsedy magistrátního Výboru pro energetiku Jana Chabra (TOP 09) by v tomto ohledu měl výrazně pomoct chystaný zákon Lex OZE II. Do schválení tohoto předpisu podle něj dává největší smysl budovat elektrárny tam, kde dochází rovnou i ke spotřebě, což je právě třeba Pražská strojírna.

Novela energetického zákona by měla umožňovat sdílení elektřiny vyprodukované fotovoltaickou elektrárnou z jednoho objektu do druhého. Podle Chabra by mohla třeba škola takto v létě, kdy elektřinu takřka nevyužívá, sdílet vyrobenou energii třeba s bazény.

Pokud vše půjde dobře, očekává Chabr schválení novely v obou komorách parlamentu začátkem září. „Bude to znamenat jeden obrovský krok směrem ke komunitní energetice,“ míní.

V plánech hlavního města je pokrýt panely 20 tisíc střech, a to v soukromých i městských rukách. Rozsáhlejší elektrárna se plánuje například přímo v areálu Pražské plynárenské.