Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bili je a nutili k omluvám. Malé fotbalisty na hřišti napadla jiná skupina dětí

Autor:
  11:25
Hřiště pod Negrelliho viaduktem otevřeli na konci června

Hřiště pod Negrelliho viaduktem otevřeli na konci června | foto: Praha 7

Nepříjemný incident se odehrál v úterý odpoledne na nedávno vzniklém fotbalovém hřišti pod Negrelliho viaduktem na Praze 7. Děti tam měla napadnout skupinka nezletilých, která si celou věc údajně natáčela na mobilní telefony.

„Incident se stal nedaleko metra Vltavská na fotbalovém hřišti, kde došlo ke konfliktu mezi několika osobami. Vzhledem k tomu, že jsou poškozené osoby mladistvé nemůžeme poskytnout více informací. O věci víme a dále se jí zabýváme,“ sdělil policejní mluvčí Jan Rybanský.

Na incident upozornila jedna z maminek na Facebooku: „Naše děti tam napadla skupina přibližně 10 dalších dětí. Podle toho, co nám řekly, je kopaly, bily pěstmi a nutily je, aby si klekly a omlouvaly se,“ napsala.

Skupinka si podle ní celou věc natáčela na mobilní telefony.

Opilce vyhodili z fotbalového hřiště. Vrátil se a dva muže zranil nožem a tyčí

Starosta Prahy 7 Jan Čižinský v komentářích pod příspěvkem uvedl, že se bude incidentem zabývat.

„Spojil jsme se s rodinami dětí a já mám mít schůzku s ředitelem městské a státní policie, kde požádám o větší dohled a pobavíme se, jak celou věc řešit,“ uvedl Čižinský na dotaz iDNES.cz.

Kamery? Sci-fi

Hlavní problém je podle něj s kamerovým systémem. „Je to naprosté sci-fi, jednu kameru trvá umístit roky. Město je neinstaluje ani na naši žádost, ani na žádost policie,“ komentuje.

Kamery by podle něj usnadnili práci policie a dalo by se díky nim lépe předcházet podobným incidentům.

Fotbalové hřiště se nachází v blízkosti stanice metra Vltavská pod prostorem železničního mostu u nádraží Praha-Bubny. O jeho otevření informovala Praha 7 na konci června.

Hřiště má sloužit jako zázemí pro street fotbal i každodenní setkávání místní komunity.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se

Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (vizualizace budoucí podoby)

Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...

Po 46 letech projela tramvaj podél muzea směr Václavské náměstí

„Pomeranč“ otestoval zrekonstruovanou tramvajovou trať nad Muzeem a projel i...

Pražané po 46 letech mohli spatřit tramvaj, která podél Národního muzea mířila na Václavské náměstí. Stalo se tak během testování stávající, ale zrekonstruované nedaleké trati ve Škrétově ulici...

Mrakodrap s vrakem získal stavební povolení. Kritici se obávají hotelových kapslí

Nejvyšší budovu v Česku s názvem Top Tower (na vizualizaci) chce postavit...

Zaujme na první pohled. Mrakodrap Top Tower bude zdaleka nejvyšší stavbou v okolí a navíc o něj bude opřená obrovská ocelová konstrukce připomínající vrak lodi, která výšku budovy o 10 metrů překoná....

Na Smíchově roste nová městská čtvrť. Denně na ní pracuje na 1 200 lidí

Praha 19.8.2026 Smíchov City. Moderní městská čtvrť Smíchov City vznikající na...

Nová sídla energetického gigantu ČEZ, České spořitelny a stovky bytů. Podle investora, developerské společnosti Sekyra Group, je výstavba v pásu táhnoucím se od odstavných kolejí smíchovského nádraží...

Do Prahy dorazila nejvzácnější známka světa. Její cena přesahuje čtvrt miliardy

Nejdražší poštovní známka světa, Britská Guyana 1 cent Magenta připravená na...

Na šířku i výšku nemá ani tři centimetry, váží pár setin gramu. Její cena ovšem přesahuje čtvrt miliardy korun. Tak vypadá nejdražší známka světa, jednocentová Britská Guyana Magenta, jež bude od...

Bili je a nutili k omluvám. Malé fotbalisty na hřišti napadla jiná skupina dětí

Hřiště pod Negrelliho viaduktem otevřeli na konci června

Nepříjemný incident se odehrál v úterý odpoledne na nedávno vzniklém fotbalovém hřišti pod Negrelliho viaduktem na Praze 7. Děti tam měla napadnout skupinka nezletilých, která si celou věc údajně...

2. září 2026  11:25

Komplikace hned na startu školního roku. Někdo se v noci dostal do budovy, děti musely jinam

Základní školy Jindřicha Matiegky v Mělníku.

Komplikace hned na startu nového školního roku zaznamenali v Mělníku. V noci na středu tu měl neznámý člověk vniknout do budovy Základní školy Jindřicha Matiegky. Ve středu je z toho důvodu omezen...

2. září 2026  10:51,  aktualizováno  11:16

Vždyť vás sem pošle i navigace. Jednosměrná ulice jde k soudu, radní mluví o rukojmích

Transparent, který nesouhlasí s omezením dopravy v ulici Na Krutci. (28. srpna...

Ranní špička, nekonečné kolony. Tak to obvykle vypadá v Horoměřické ulici v Praze. Jde totiž o vytíženou příjezdovou komunikaci ze středních Čech. Mnozí řidiči se tamním kolonám snažili vyhnout...

2. září 2026  7:09

Důvěra je, nebo není. Rulík exkluzivně o reprezentaci, extraligovém Kladnu i Jágrovi

Premium
Kouč Radim Rulík dává pokyny na tréninku Kladna.

Zlatá Praha. Nedotažený zázrak na olympiádě ve čtvrtfinále proti Kanadě. Zdánlivě krapet hořký konec a přestup k extraligovému Kladnu. Radim Rulík se po třech letech rozloučil s hokejovou...

2. září 2026

Olomouc pro něj nemá využití. Egyptský útočník Jásir přestoupil do Bohemians

Olomoucký útočník Mohamed Jásir padá v souboji s Martinem Cedidlou z Jablonce.

Muhammad Jásir přestoupil z fotbalové Olomouce do pražských Bohemians 1905. Pětadvacetiletý Egypťan podepsal v Ďolíčku tříletou smlouvu do 30. června 2029. Oba kluby o tom informovaly na svých...

1. září 2026  18:10

V Praze na Větrníku našli při výkopech ruční granát

V Praze na Větrníku našli při výkopech pravděpodobně ruční granát. (1. září...

Pravděpodobně ruční granát našli v úterý odpoledne pracovníci při výkopových pracích na Praze 6 v ulici Na Větrníku. Nález oznámili policii, na místo poté dorazil pyrotechnik.

1. září 2026  18:02

Řidiči došli, shání se ženy. Logistické firmy trápí prohlubující se nedostatek šoférů

Premium
Ženy za volantem. Například Dopravní podnik Mladá Boleslav před dvěma měsíci...

Vyšší mzdy i lepší benefity. Nic nepomáhá. Dopravní firmy nejen ve středních Čechách se potýkají s velkým nedostatkem řidičů, problém se navíc prohlubuje. Řidiči stárnou a je jich čím dál méně.

1. září 2026

VIDEO: Nová klouzačka na Julisce je nejdelší v Praze, malé děti na ni ale nesmí

Nová klouzačka na Julisce je nejdelší v Praze, malé děti na ni ale nesmí (1....

Praha 6 se chlubí nejdelší klouzačkou v metropoli. Je dlouhá 40 metrů a svezou se i dospělí. Jen velmi malé děti na ni nesmějí. Svahová klouzačka či svahový tobogán vyrostl na Julisce. Hned vedle...

1. září 2026  17:47

Toto jsou nové vizualizace Vltavské filharmonie. Postoupila k žádosti o povolení

Vizualizace Vltavské filharmonie zvenku.

Vltavská filharmonie dosáhla klíčového milníku. Pražská developerská společnost (PDS), která přípravu projektu řídí, podala žádost o povolení záměru. Celá věc tak podle ní vstupuje do nové fáze,...

1. září 2026  17:10

Retro auta v ulicích: Filmaři opět využívají Prahu pro historické kulisy. Točí nového Browna?

Ulicí Břehová v Praze projíždí technika a filmaři chystají kulisy pro...

Nasvětlené domy a vedle nich zaparkovaná auta z doby minulé. Část hlavního města opět slouží filmařům. Tentokrát natáčecí štáb obsadil pražský Josefov. Ulice Břehová, Maiselova a Pařížská se tak...

1. září 2026  15:37

OBRAZEM: Hlávkův most je opravený. Věděli jste, jaké detaily stavba skrývá?

Rekonstrukce Hlávkova mostu v Praze (foto z července 2026)

Po prázdninové rekonstrukci se opět plně otevřel provoz na Hlávkově mostě, vrátila se i tramvajová linka. Práce se zaměřily na nezbytné zesílení zákrytových (přechodových) desek v prostoru mezi...

1. září 2026  13:16

Po 46 letech projela tramvaj podél muzea směr Václavské náměstí

„Pomeranč“ otestoval zrekonstruovanou tramvajovou trať nad Muzeem a projel i...

Pražané po 46 letech mohli spatřit tramvaj, která podél Národního muzea mířila na Václavské náměstí. Stalo se tak během testování stávající, ale zrekonstruované nedaleké trati ve Škrétově ulici...

1. září 2026  12:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.