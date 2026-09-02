Bili je a nutili k omluvám. Malé fotbalisty na hřišti napadla jiná skupina dětí

„Incident se stal nedaleko metra Vltavská na fotbalovém hřišti, kde došlo ke konfliktu mezi několika osobami. Vzhledem k tomu, že jsou poškozené osoby mladistvé nemůžeme poskytnout více informací. O věci víme a dále se jí zabýváme,“ sdělil policejní mluvčí Jan Rybanský.
Na incident upozornila jedna z maminek na Facebooku: „Naše děti tam napadla skupina přibližně 10 dalších dětí. Podle toho, co nám řekly, je kopaly, bily pěstmi a nutily je, aby si klekly a omlouvaly se,“ napsala.
Skupinka si podle ní celou věc natáčela na mobilní telefony.
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Starosta Prahy 7 Jan Čižinský v komentářích pod příspěvkem uvedl, že se bude incidentem zabývat.
„Spojil jsme se s rodinami dětí a já mám mít schůzku s ředitelem městské a státní policie, kde požádám o větší dohled a pobavíme se, jak celou věc řešit,“ uvedl Čižinský na dotaz iDNES.cz.
Kamery? Sci-fi
Hlavní problém je podle něj s kamerovým systémem. „Je to naprosté sci-fi, jednu kameru trvá umístit roky. Město je neinstaluje ani na naši žádost, ani na žádost policie,“ komentuje.
Kamery by podle něj usnadnili práci policie a dalo by se díky nim lépe předcházet podobným incidentům.
Fotbalové hřiště se nachází v blízkosti stanice metra Vltavská pod prostorem železničního mostu u nádraží Praha-Bubny. O jeho otevření informovala Praha 7 na konci června.
Hřiště má sloužit jako zázemí pro street fotbal i každodenní setkávání místní komunity.