Umělecká dominanta Vršovic půjde brzy k zemi. Zelená zeď ustoupí novému Ďolíčku

David Chuchma
  9:25
Zelenobílá stěna s nápisy a streetartovým muralem „Ďolíček nedáme“ v pražských Vršovicích u fotbalového stadionu Bohemians se stala pro fanoušky klubu symbolem. Teď však půjde k zemi. Dobrou zprávou pro Klokany je to, že likvidace uměleckého díla souvisí s připravovanou přestavbou celého stadionu.

Betonová zeď podél stadionu Bohemians, která odděluje Ďolíček od Vršovické ulice, bude v nejbližších dnech zbourána. Klub tím zahájí přípravné práce na plánované rekonstrukci areálu.

Tento týden se začalo opravou kanalizace právě v části u Vršovické ulice, kde vyroste nová jižní tribuna, jak o tom informoval na síti X majitel klubu Darek Jakubowicz.

„Začínáme,“ napsal stroze na síť X. Fanouškům pak oznámil, že kapacita ochozů by při rekonstrukci klesat neměla. „Možná krátkodobě po dobu pár měsíců při rekonstrukci hlavní tribuny. Hrát jinde v plánu není,“ ujistil.

Takto by měl vypadat Ďolíček po přestavbě.

Takto vypadá vizualizace nového Ďolíčku. Oproti stávajícímu stadionu.

Dodal také, že hřiště se bude posouvat až v momentě potřeby, odhadem začátkem příštího roku. „Přípravy na posun však aktuálně již probíhají a budou dokončeny před začátkem zimy,“ vzkázal.

Omšelou zeď oživil streetartový umělec

Před třemi lety omšelou zeď stadionku oživil streetartový umělec vystupující pod přezdívkou Chemis. Fanoušci ji považovali za důležitý symbol klubu. Kvůli vandalismu byla později opatřena antigraffiti nátěrem. Teď se s ní ale budou muset rozloučit.

„Kolem pomalované zdi jezdím každé ráno do práce a myslím, že je to nejhezčí strana areálu Ďolíčku. Občas vídám, že si mural lidé fotí a mrzí mě, že půjde k zemi. Když ale ustoupí novému modernímu stadionu, je to přijatelná cena,“ říká fanoušek Bohemky Honza, který bydlí ve Vršovicích.

Na blížící se změny upozornil právě majitel klubu Jakubowicz. Klub následně potvrdil, že zeď bude nahrazena dočasným oplocením kvůli nutné opravě podzemní stoky.

„Rekonstrukce Ďolíčku ještě úplně nezačala, zatím jde o přípravné práce. Samotná výstavba nového stadionu je v plánu až po novém roce. Současné úpravy nijak neovlivní provoz stadionu. Fanoušci během zápasů žádnou větší změnu do konce roku nepocítí,“ uvedl mluvčí Bohemians Petr Koukal.

Představa nového Ďolíčku: unikát jako v Buenos Aires, místa mají být i ke stání

Rekonstrukce má probíhat v pěti etapách za plného ligového provozu. Výsledkem bude moderní uzavřený stadion s kapacitou téměř osm tisíc diváků, s možností navýšení díky místům ke stání. Vzorem se stal legendární stadion La Bombonera v Buenos Aires.

Bohemians plánují financovat přestavbu z vlastních zdrojů, celkové náklady by neměly přesáhnout 350 milionů korun.

Bude vám chybět ikonická zeď s muralem u Ďolíčku?

celkem hlasů: 61
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Umělecká dominanta Vršovic půjde brzy k zemi. Zelená zeď ustoupí novému Ďolíčku

