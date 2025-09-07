Po dálnici D4 se ráno proháněla formule. Policisté řidiče dohnali až doma

Autor:
  9:53
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej následně odvezli na výslech do Příbrami. Policisté nyní zjišťují, zda jde o „fantoma“, který se na českých silnicích projíždí opakovaně.
Formule se po dálnici proháněla již v minulosti několikrát.

Formule se po dálnici proháněla již v minulosti několikrát. | foto: Policie ČR

Formule se po dálnici proháněla již v minulosti několikrát.
Formule se po dálnici proháněla již v minulosti několikrát.
Formule se po dálnici proháněla již v minulosti několikrát.
Formule se po dálnici proháněla již v minulosti několikrát.
8 fotografií

„Ve čtvrt na devět ráno jsme přijali na linku 158 oznámení, že na benzinku u Dobříše přijela formule. Zakrátko jsme pak obdrželi další, že formule pokračuje po dálnici D4,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Operační důstojník vyslal za jezdcem několik hlídek, jedné z nich se vůz podařilo zastavit v obci Buk, části obce Milín, kde policisté řidiče ztotožnili jako jednapadesátiletého muže. Podle informací tn.cz jej zastavili až na dvoře jeho bydliště a muž poté několik minut odmítal z auta vystoupit.

Fantom českých dálnic opět v akci. Formule měla doprovod, byla i u benzinky

„Nyní muže vyslýchají na stanici v Příbrami. Formule nejsou na provoz na pozemních komunikacích schválené, mají ostré hrany a nemají tam co dělat. Zjišťujeme, komu vůz patří i to, zda se nejedná o formuli, který se na D4 proháněla nedávno,“ doplnila mluvčí.

Formule navíc nemají registrační značky, světla, blinkry ani další bezpečnostní výbavu.

Bezradný boj policie. Fantoma českých silnic zastaví jen zabavení formule

Jízdu formule na českých silnicích policisté v minulosti řešili opakovaně, kvůli helmě však pravděpodobnému řidiči nikdy nebyli schopní prokázat, že skutečně řídil on, i když jej vypátrali. Tentokrát je však situace jiná, protože před zraky hlídek se řidič neměl možnost s nikým vyměnit.

13. srpna 2022

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (84 příspěvků)

Nejčtenější

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Metro stálo desítky minut v tunelu, lidé tápali. Dopravní podnik detaily nesděluje

Premium

Cestující pražským metrem minulé úterý v podvečerní špičce uvázli v tunelu. Mezi vagony jedné ze souprav na trase C se totiž rozhodl svézt muž, který před přivolanými policisty uprchl do tunelu...

OBRAZEM: Lidé se dočkali krásného výhledu na Prahu. V Bubnech otevřeli nádražní terasu

Dočasná terasa na nádraží Bubny v pražských Holešovicích se v pondělí poprvé otevřela návštěvníkům. Původní záměr Správy železnic sice počítal s využíváním prostranství pouze k pronájmu na soukromé...

Jak Češi vyhnali ze země Navrátilovou. Emigrace? Nejdřív to byla jenom fáma

Premium

Před padesáti lety ztratil český tenis jednu z nejlepších hráček v dějinách. Závist a zabedněnost komunistických funkcionářů a příživníků vypudily z vlasti Martinu Navrátilovou. iDNES Premium přináší...

Řidiče oslnilo slunce, na přechodu srazil ženu s kočárkem a šestiletým dítětem

Řidič osobního vozidla srazil v pražských Kunraticích ve čtvrtek ráno na přechodu pro chodce ženu s kočárkem a šestiletou holčičku. Ženu, dívenku i batole převezli záchranáři do nemocnice s lehkými...

Po dálnici D4 se ráno proháněla formule. Policisté řidiče dohnali až doma

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej následně odvezli na výslech do Příbrami. Policisté nyní zjišťují,...

7. září 2025  9:53

Hrochová na Grand Prix v Praze výrazně zlepšila český rekord na desítce

Tereza Hrochová zlepšila na Grand Prix v Praze vlastní český rekord v silničním běžeckém závodu na 10 km. Časem 31:38 minuty obsadila druhé místo za Francouzkou Alessií Zarbovou, která zvítězila v...

6. září 2025  20:38

Rychlík usmrtil mezi Libní a Běchovicemi člověka, provoz na koridoru stál

Na železničním koridoru v Praze mezi stanicemi Praha-Běchovice a Praha-Libeň srazil v sobotu odpoledne rychlík Valašský expres člověka. Kolizi nepřežil, uvedla mluvčí pražské záchranné služby Jana...

6. září 2025  15:22,  aktualizováno  16:13

VIDEO: Židovský obchod byl terčem třikrát. Muž se maskoval bekovkou i sombrerem

Židovský obchod na pražských Vinohradech se terčem sprejera stal za posledních několik týdnů už třikrát. Naposledy v pondělí, kdy se na jeho průčelí objevily nenávistné nápisy. K zamaskování pachatel...

6. září 2025  13:18

Horoměřice hostí mistrovství světa v orbě, přijeli soutěžící z 26 zemí

„Traktory, traktory, traktory!“ Takové skandování bylo slyšet ze špalírů lemujících v pátek ráno ulice největší české vesnice – Horoměřic. A v zatáčce se vzápětí objevily první stroje mířící spanilou...

6. září 2025

Po dlouhém boji s nemocí zemřel dvacetiletý hokejista Weitz ze Slavie

Smutná zpráva zasáhla hokejovou Slavii. Po dlouhém boji s leukémií zemřel dvacetiletý Sebastian Weitz, pražský klub to oznámil na sociálních sítích.

5. září 2025  21:41

Obžalovaného z přípravy vraždy zadrželi v cizině, vinu před soudem odmítl

Roman Osypčuk, obžalovaný z přípravy vraždy, v pátek u pražského městského soudu odmítl vinu. Původně byl souzen jako uprchlý, po zadržení na základě evropského zatýkacího rozkazu byl předán do ČR....

5. září 2025  15:45

Ředitel vinohradské nemocnice rezignoval, kontrola odhalila pochybení u smluv

Ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) Jan Votava končí ve funkci. Ministr zdravotnictví v pátek přijal jeho rezignaci, úřad na jeho pozici vypíše výběrové řízení. Podle Českého...

5. září 2025  9:55,  aktualizováno  13:32

Vltava splavná a slavná. Pražský hrad představil jedinečnou výstavu věnovanou řece

Co mají společného základní kámen Karlova mostu, trampská kánoe, slavné obrazy malířů Antonína Slavíčka a Oskara Kokoschky a zelená socialistická stokoruna? Řeku Vltavu. Na pět stovek pečlivě...

5. září 2025  12:56

Provokatér Raška po debutu za Spartu: Koušu, nepustím kostičku! I góly budou

Má 13 startů v NHL, čerstvou smlouvu se Spartou v kapse, pověst provokatéra i vysoký hlas, což je příhodný terč pro odplatu soupeřů. „Řeknu Jdi do řiti a je vyřešeno,“ směje se třiadvacetiletý...

5. září 2025  12:35

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Menzel měl desítky ocenění, ale nikdy se nechlubil. Oscara i další teď můžete vidět

Pouhé dva dny mají zájemci na to, aby navštívili unikátní výstavu trofejí, ocenění a řádů režiséra Jiřího Menzela s názvem Ostře sledovaná ocenění. Akce se koná v galerii Písecká brána na Hradčanech...

5. září 2025  12:30

Vazba pro Nymburk obouvala kopačky. Sir’Jabari je pan střelec, už stihl rekord

Že jsou urostlí podkošoví hráči v českém basketu nedostatkovým artiklem, potvrzuje probíhající evropský šampionát, kde národnímu týmu v základní skupině právě špičkoví pivoti zásadně chyběli. Také...

5. září 2025  11:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.