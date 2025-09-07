Po dálnici D4 se ráno proháněla formule. Policisté řidiče dohnali až doma

„Ve čtvrt na devět ráno jsme přijali na linku 158 oznámení, že na benzinku u Dobříše přijela formule. Zakrátko jsme pak obdrželi další, že formule pokračuje po dálnici D4,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.
Operační důstojník vyslal za jezdcem několik hlídek, jedné z nich se vůz podařilo zastavit v obci Buk, části obce Milín, kde policisté řidiče ztotožnili jako jednapadesátiletého muže. Podle informací tn.cz jej zastavili až na dvoře jeho bydliště a muž poté několik minut odmítal z auta vystoupit.
„Nyní muže vyslýchají na stanici v Příbrami. Formule nejsou na provoz na pozemních komunikacích schválené, mají ostré hrany a nemají tam co dělat. Zjišťujeme, komu vůz patří i to, zda se nejedná o formuli, který se na D4 proháněla nedávno,“ doplnila mluvčí.
Formule navíc nemají registrační značky, světla, blinkry ani další bezpečnostní výbavu.
Jízdu formule na českých silnicích policisté v minulosti řešili opakovaně, kvůli helmě však pravděpodobnému řidiči nikdy nebyli schopní prokázat, že skutečně řídil on, i když jej vypátrali. Tentokrát je však situace jiná, protože před zraky hlídek se řidič neměl možnost s nikým vyměnit.
13. srpna 2022
