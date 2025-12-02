Roboti v ulicích. Foodora představila autonomní vozítka pro rozvoz jídla

Roboti v ulicích? Ano, nová éra v Praze začne ještě před koncem roku 2025. Ulice osmé městské části budou od úterý kromě chodců využívat také roboti. Foodora představila autonomní robotická vozítka, která budou rozvážet jídlo.

Stroj na šesti kolech pojede rychlostí 3-8 kilometrů v hodině a rozveze 10-15 objednávek denně. První restaurační partner bude McDonald’s, z jehož pobočky v ulici Thámova se začne v úterý pilotně doručovat.

Foodora představila autonomní robotická vozítka, která budou rozvážet jídlo, začnou na Praze 8. Na fotce ředitel Adam Kolesa. (2. prosince 2025)
„Je pro nás zásadní kvalita služby, roboti jsou na krátké vzdálenosti a jednoduché objednávky ideální, zatímco naši kurýři se můžou soustředit na ty komplikovanější nákupy a dovážky. Chceme to celé zjednodušit a také rádi zkoušíme nové věci,“ řekl šéf české Foodory Adam Kolesa.

Radní pro dopravu Prahy 8 Tomáš Slabihoudek ocenil, že byla radnice obeznámena s projektem v předstihu. Je rád i za to, že si Foodora vybrala právě jeho městskou část.

Jídlo v Karlíně přiveze zákazníkům domů robot. Foodora otestuje autonomní vozítka

V mnoha zemích ve světě už tito roboti doručili 9 milionů zásilek jídla. K navigaci vozítko využívá kombinaci různých senzorů, umělou inteligenci a strojové učení.

Díky speciálnímu podvozku zvládá i obrubníky. Své okolí detekuje do vzdálenosti 60 metrů. Je navíc šetrný k přírodě, za svůj provoz v Evropě ušetřil už více než 700 tun emisí.

Další weby

