Stroj na šesti kolech pojede rychlostí 3-8 kilometrů v hodině a rozveze 10-15 objednávek denně. První restaurační partner bude McDonald’s, z jehož pobočky v ulici Thámova se začne v úterý pilotně doručovat.
„Je pro nás zásadní kvalita služby, roboti jsou na krátké vzdálenosti a jednoduché objednávky ideální, zatímco naši kurýři se můžou soustředit na ty komplikovanější nákupy a dovážky. Chceme to celé zjednodušit a také rádi zkoušíme nové věci,“ řekl šéf české Foodory Adam Kolesa.
Radní pro dopravu Prahy 8 Tomáš Slabihoudek ocenil, že byla radnice obeznámena s projektem v předstihu. Je rád i za to, že si Foodora vybrala právě jeho městskou část.
Jídlo v Karlíně přiveze zákazníkům domů robot. Foodora otestuje autonomní vozítka
V mnoha zemích ve světě už tito roboti doručili 9 milionů zásilek jídla. K navigaci vozítko využívá kombinaci různých senzorů, umělou inteligenci a strojové učení.
Díky speciálnímu podvozku zvládá i obrubníky. Své okolí detekuje do vzdálenosti 60 metrů. Je navíc šetrný k přírodě, za svůj provoz v Evropě ušetřil už více než 700 tun emisí.