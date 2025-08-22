Po řádění vandala opravili fontánu, už se v ní ale lidé koupou a perou prádlo

Městská část Praha 4 znovuotevřela po dvou letech fontánu na sídlišti Novodvorská. S parným letním počasím však fontánu začali využívat lidé z blízké ubytovny či bezdomovci, kteří se v ní koupali nebo prali prádlo.

Fontána na Novodvorské | foto: Městská část Praha 4

Pro iDNES.cz přiblížil situaci radní Prahy 4 Tomáš Hrdinka. „V nádrži se myli a prali si své prádlo bezdomovci a někteří obyvatelé sousední ubytovny, mokré prádlo si zde i sušili. Řada z nich přitom byla pod vlivem alkoholu, jehož požívání je zde vyhláškou zakázané,“ okomentoval situaci radní.

Ukrajinec pózoval v kašně na náměstí, kromě kamaráda ho natáčeli i strážníci

I kvůli tomu nechala minulý týden radnice v okolí fontány instalovat cedule se zákazem vstupu do prostoru fontány a výstrahou nepitné vody. Dodržování zákazu kontroluje pravidelně městská policie, ovšem v momentě, kdy místo opustí, situace se opět zvrhne.

„Kdyby tam nebyla ta ubytovna, tak to by dávalo smysl, jednou tam stojí policie, to jsem věděla, ale až odjedou, tak se tam zase dějí věci. Lavičky létají ve vzduchu a bezdomovci si tam máchají smradlavé nohy,“ okomentovala jedna z místních znovuotevření fontány na sociální síti Facebook.

Opilí Němci se koupali v plzeňské kašně. Lili do ní pivo, masírovali si záda

Parné léto

Fontána byla často vyhledávána jako místo, kde v teplých letních dnech mohou lidé alespoň částečně vedru uniknout. Po nastolení zákazu vstupu se místní ptají, kde v okolí takové místo naleznou.

„Oficiálně ke koupání není určena žádná fontána Městské části Praha 4. Lidé se v horkých dnech mohou osvěžit u takzvaných mlžítek, která jsou například v parku Na Pankráci, Zahradě Adolfa Borna, na dětském hřišti na Kapitolu a na Zeleném pruhu,“ dodal radní Hrdinka.

Rekonstrukci fontány za více než dva miliony korun si vyžádalo řádění vandala, jenž zničil vnitřní mechanismus fontány i historickou kovovou plastiku zasazenou ve fontáně. Vzhledem k dlouhému čekání na výrobu speciálních dílů se oprava protáhla až do letošního července.

Na podzim po vypuštění fontány dojde i na opravu kovové plastiky Dálky od sochaře Jiřího Nováka, ta vznikla v šedesátých letech 20. století. Skládá se ze skupiny pěti jehlanovitých vertikálních prvků, na nichž jsou v různých rovinách nasazeny části sférických ploch.

Stavba Dvoreckého mostu se chýlí ke svému konci

Po řádění vandala opravili fontánu, už se v ní ale lidé koupou a perou prádlo

Léto 1970 se neslo ve znamení čistek. Normalizace smetla i pražskou radnici

Premium

Pod mrakem a občas déšť. Ze všedního průměru se pátek 21. srpna 1970 nevymykal ničím zvláštním. Jen denní tisk, již patřičně normalizačně zpracovaný a nudný k neučtení, Pražanům servíroval prakticky...

21. srpna 2025

Čekání skončí. Stanice metra Staroměstská se po měsíci a půl otevře i pro vstup

V pátek se v Praze otevře stanice metra A Staroměstská i pro vstup, dosud se z ní mohlo po červencovém poškození eskalátorů požárem pouze vystupovat. Eskalátory ve stanici poškodil začátkem července...

21. srpna 2025  10:44

