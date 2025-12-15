Nová Florenc. Na první části přestavby bude pracovat 15 architektonických studií

Výsledky soutěží představili v pondělí zástupci Penty, města Prahy a architektonických studií.
Několik nových bloků nahradí železniční brownfield v západní části Florence. Spolu s dříve dokončenou soutěží na administrativní blok B06 získala nyní první fáze obnovy svoji konečnou podobu. Na první fázi se budou podílet architekti z Česka, Francie, Německa, Dánska, Itálie, Nizozemska a Polska.
„Tato architektonická soutěž přivedla do Prahy špičky světové architektury. Soutěž navazuje na úspěšnou urbanistickou soutěž z roku 2021, kdy se výsledná koncepce území propsala do plánovací smlouvy s investorem, kterou jsme schválili v červnu,“ řekl Petr Hlaváček, primátorův náměstek pro oblast územního a strategického rozvoje.
Nová čtvrť Florenc 21 propojí Karlín s Novým Městem a bude v ní převážně bydlení, které doplní kanceláře, služby a hotel. Zároveň tam vznikne pěší zóna s veřejnými prostranstvími, což by podle Penty mělo přispět ke kultivaci okolí stanice metra Florenc. Výměra všech nových bloků je 108 tisíc metrů čtverečních podlažní plochy.
„Florenc 21 s odhadovanou investicí Penty ve výši zhruba 20 miliard korun nabídne stovky bytů, kanceláře, hotely, retail i moderní autobusové nádraží s novou odjezdovou halou. Rádi bychom začali stavět v roce 2028 a v roce 2031 bychom chtěli vidět stát novou, oživenou Florenc 21, která přirozeně propojí Karlín s Novým Městem,“ řekl výkonný ředitel Penta Real Estate David Musil.
Vítězem soutěže o návrh části B01 při ulici Na Florenci je architektonická kancelář Adept spolupracující na projektu s českým studiem ohboi. Nacházet se v ní budou dvě kancelářské budovy obklopující magistrálu s celkovou podlahovou plochou přes 20 tisíc metrů čtverečních. Snahou bylo, aby návrh bloku respektoval historickou podobu nedalekého Desfourského paláce, který je kulturní památkou.
Na druhém bloku o celkové ploše 22 900 metrech čtverečních budou spolupracovat Aulík Fišer architekti, Machar & Teichman a studio reactor ve spolupráci s krajinářským ateliérem Partero. Návrh rozděluje blok na tři celky, měly by sloužit hlavně k bydlení. Součástí bude také soukromý vnitroblok. Na severu bude přímo navazovat na výstup ze stanice metra Florenc.
Blok B03 o více než 16 tisících metrech čtverečních bude postaven podle návrhu uskupení českých kanceláří Edit! Architects a A69-architekti s nizozemskými NL Architects. Blok B04 je umístěn u železniční trati a přímo navazuje na kancelářskou budovu Masaryčky od Zahy Hadidové. Součástí budou rezidenční stavby a hotel. Část bude tvořit francouzská kancelář LAN a polské studio P2PA.
Pro návrh Bloku B05, který tvoří s blokem B03 jeden celek, porota určila německý ateliér Kempe Thill, české studio re:architekti a italské baukuh studio associato. Budova při železniční promenádě má poskytnout kolektivní bydlení, kde jsou menší bytové jednotky doplněny o společné komunitní prostory. Studio A8000 bude pracovat na podobě šestého bloku, který budou tvořit hlavně kanceláře a maloobchodní plochy.
|1. místo
|2. místo
|3. místo
|4. místo
|Blok B01
|ADEPT (DK) | ohboi (CZ)
|Barkow Leibinger (DE)
|CHYBIK+KRISTOF (CZ) | Mfs Group (CZ)
|Kuba & Pilař architekti (CZ)
|Blok B02
|Aulík Fišer architekti (CZ) | Machar & Teichman (CZ) | studio reactor (CZ) | Partero (CZ)
|LAN architecture (FR) | P2PA (PL)
|A69 – architekti (CZ) | ADEPT (DK) | Edit! Architects (CZ)
|Vietzke & Borstelmann Architekten (DE) | Jakub Klaska Ltd (GB)
|Blok B03
|Edit! architects (CZ) | A69 – architekti (CZ) | NL Architects B.V (NL)
|Morris+Company (GB)
|AllesWirdGut Architektur (AT) | creatura studio (CZ) | DnD Landschaftsplanung (AT)| AED project (CZ)
|Blok B05
|re:architekti (CZ) | baukuh studio associato (IT) | Atelier Kempe Thill (DE)
|Morris+Company (GB)
|AllesWirdGut Architektur (AT) | creatura studio (CZ) | DnD Landschaftsplanung (AT)| AED project (CZ)
|Blok B04
|LAN architecture (FR) | P2PA (PL)
|Pavel Hnilička Architects+Planners (CZ)
|Baumschlager Eberle Lustenau (DE)
|A69 – architekti (CZ) | ADEPT (DK) | Edit! Architects (CZ)
|Blok B06
|A8000 (CZ)
|Pantograph (SK)
|Jakub Cigler Architekti (CZ)
|Bogle Architects (CZ)