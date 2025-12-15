Nová Florenc. Na první části přestavby bude pracovat 15 architektonických studií

Autor: ,
  15:44
Na první části přestavby pražské Florence bude pracovat 15 architektonických studií, mezi nimi například dánské studio Adept, jež v Moravskoslezském kraji připravuje mrakodrap Ostrava Towers Complex, či Aulík Fišer architekti, které pracovalo na podobě centra Bořislavka. Za novou podobou Florence stojí společnost Penta Real Estate. Do celé nové čtvrti chce investovat zhruba 20 miliard korun. S výstavbou chce začít v roce 2028.
Na první části přestavby pražské Florence bude pracovat 15 architektonických...

Na první části přestavby pražské Florence bude pracovat 15 architektonických studií. Na snímku je vizualizace jednoho z návrhů na budoucí podobu místa. (15. prosince 2025) | foto: ČTK

Na první části přestavby pražské Florence bude pracovat 15 architektonických...
Na první části přestavby pražské Florence bude pracovat 15 architektonických...
Na první části přestavby pražské Florence bude pracovat 15 architektonických...
Na první části přestavby pražské Florence bude pracovat 15 architektonických...
8 fotografií

Výsledky soutěží představili v pondělí zástupci Penty, města Prahy a architektonických studií.

Několik nových bloků nahradí železniční brownfield v západní části Florence. Spolu s dříve dokončenou soutěží na administrativní blok B06 získala nyní první fáze obnovy svoji konečnou podobu. Na první fázi se budou podílet architekti z Česka, Francie, Německa, Dánska, Itálie, Nizozemska a Polska.

„Tato architektonická soutěž přivedla do Prahy špičky světové architektury. Soutěž navazuje na úspěšnou urbanistickou soutěž z roku 2021, kdy se výsledná koncepce území propsala do plánovací smlouvy s investorem, kterou jsme schválili v červnu,“ řekl Petr Hlaváček, primátorův náměstek pro oblast územního a strategického rozvoje.

K autobusáku jednodušeji. Po letech se otevřel výstup z metra na Florenci

Nová čtvrť Florenc 21 propojí Karlín s Novým Městem a bude v ní převážně bydlení, které doplní kanceláře, služby a hotel. Zároveň tam vznikne pěší zóna s veřejnými prostranstvími, což by podle Penty mělo přispět ke kultivaci okolí stanice metra Florenc. Výměra všech nových bloků je 108 tisíc metrů čtverečních podlažní plochy.

„Florenc 21 s odhadovanou investicí Penty ve výši zhruba 20 miliard korun nabídne stovky bytů, kanceláře, hotely, retail i moderní autobusové nádraží s novou odjezdovou halou. Rádi bychom začali stavět v roce 2028 a v roce 2031 bychom chtěli vidět stát novou, oživenou Florenc 21, která přirozeně propojí Karlín s Novým Městem,“ řekl výkonný ředitel Penta Real Estate David Musil.

Na první části přestavby pražské Florence bude pracovat 15 architektonických studií. Na snímku je vizualizace jednoho z návrhů na budoucí podobu místa. (15. prosince 2025)

Vítězem soutěže o návrh části B01 při ulici Na Florenci je architektonická kancelář Adept spolupracující na projektu s českým studiem ohboi. Nacházet se v ní budou dvě kancelářské budovy obklopující magistrálu s celkovou podlahovou plochou přes 20 tisíc metrů čtverečních. Snahou bylo, aby návrh bloku respektoval historickou podobu nedalekého Desfourského paláce, který je kulturní památkou.

Na druhém bloku o celkové ploše 22 900 metrech čtverečních budou spolupracovat Aulík Fišer architekti, Machar & Teichman a studio reactor ve spolupráci s krajinářským ateliérem Partero. Návrh rozděluje blok na tři celky, měly by sloužit hlavně k bydlení. Součástí bude také soukromý vnitroblok. Na severu bude přímo navazovat na výstup ze stanice metra Florenc.

Na první části přestavby pražské Florence bude pracovat 15 architektonických studií. Na snímku je vizualizace jednoho z návrhů na budoucí podobu místa. (15. prosince 2025)
Na první části přestavby pražské Florence bude pracovat 15 architektonických studií. Na snímku je vizualizace jednoho z návrhů na budoucí podobu místa. (15. prosince 2025)
Na první části přestavby pražské Florence bude pracovat 15 architektonických studií. Na snímku je vizualizace jednoho z návrhů na budoucí podobu místa. (15. prosince 2025)
Na první části přestavby pražské Florence bude pracovat 15 architektonických studií. Na snímku je vizualizace jednoho z návrhů na budoucí podobu místa. (15. prosince 2025)
8 fotografií

Blok B03 o více než 16 tisících metrech čtverečních bude postaven podle návrhu uskupení českých kanceláří Edit! Architects a A69-architekti s nizozemskými NL Architects. Blok B04 je umístěn u železniční trati a přímo navazuje na kancelářskou budovu Masaryčky od Zahy Hadidové. Součástí budou rezidenční stavby a hotel. Část bude tvořit francouzská kancelář LAN a polské studio P2PA.

Pro návrh Bloku B05, který tvoří s blokem B03 jeden celek, porota určila německý ateliér Kempe Thill, české studio re:architekti a italské baukuh studio associato. Budova při železniční promenádě má poskytnout kolektivní bydlení, kde jsou menší bytové jednotky doplněny o společné komunitní prostory. Studio A8000 bude pracovat na podobě šestého bloku, který budou tvořit hlavně kanceláře a maloobchodní plochy.

Výsledky architektonických soutěží na Florenc 21: Etapa Západ
1. místo2. místo3. místo4. místo
Blok B01ADEPT (DK) | ohboi (CZ)Barkow Leibinger (DE)CHYBIK+KRISTOF (CZ) | Mfs Group (CZ)Kuba & Pilař architekti (CZ)
Blok B02Aulík Fišer architekti (CZ) | Machar & Teichman (CZ) | studio reactor (CZ) | Partero (CZ)LAN architecture (FR) | P2PA (PL)A69 – architekti (CZ) | ADEPT (DK) | Edit! Architects (CZ)Vietzke & Borstelmann Architekten (DE) | Jakub Klaska Ltd (GB)
Blok B03Edit! architects (CZ) | A69 – architekti (CZ) | NL Architects B.V (NL)Morris+Company (GB)AllesWirdGut Architektur (AT) | creatura studio (CZ) | DnD Landschaftsplanung (AT)| AED project (CZ)
Blok B05re:architekti (CZ) | baukuh studio associato (IT) | Atelier Kempe Thill (DE)Morris+Company (GB)AllesWirdGut Architektur (AT) | creatura studio (CZ) | DnD Landschaftsplanung (AT)| AED project (CZ)
Blok B04LAN architecture (FR) | P2PA (PL)Pavel Hnilička Architects+Planners (CZ)Baumschlager Eberle Lustenau (DE)A69 – architekti (CZ) | ADEPT (DK) | Edit! Architects (CZ)
Blok B06A8000 (CZ)Pantograph (SK)Jakub Cigler Architekti (CZ)Bogle Architects (CZ)
Vstoupit do diskuse

Scheinherr: Za rozkopanou Prahu může „spící“ primátor. Hřib svádí vinu na ANO

Nejčtenější

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Ozbrojení lupiči v Praze přepadli byt, obyvatelům vyhrožovali a vzali elektroniku

Pražští policisté vyšetřují loupež v Košířích. (9. prosince 2025)

Dva ozbrojení muži vnikli v úterý ráno do bytu v pražských Košířích. Od obyvatel si vynutili vydání osobních věcí a elektroniky. Jednoho z mužů zadrželi kriminalisté dvě hodiny po činu na Chodově....

Tragédie v Zoo Praha. Oblíbený orangutan Kawi se utopil ve vodním příkopu

Kawi, starší mládě orangutana z pražské zoo.

Pražskou zoologickou zahradu zasáhla smutná událost. V pavilonu indonéské džungle v pátek ráno uhynul pětiletý orangutan sumaterský Kawi. Mladý samec při hře nešťastně spadl do vodního příkopu, odkud...

Nová Florenc. Na první části přestavby bude pracovat 15 architektonických studií

Na první části přestavby pražské Florence bude pracovat 15 architektonických...

Na první části přestavby pražské Florence bude pracovat 15 architektonických studií, mezi nimi například dánské studio Adept, jež v Moravskoslezském kraji připravuje mrakodrap Ostrava Towers Complex,...

15. prosince 2025  15:44

Areál Koh-i-nooru ve Vršovicích se promění v blok domů, developer získal povolení

Projekt společnosti PSN přestavby areálu Koh-i-noor. (15. prosince 2025)

Přeměnu areálu Koh-i-noor v pražských Vršovicích plánuje společnost PSN zahájit v roce 2026. V rámci projektu promění historickou továrnu v moderní městský blok s převážně rezidenční funkcí. Finální...

15. prosince 2025  15:42

Spartě se doma nedaří a je nejslabší pod Priskem. Nedáváme góly, štvalo Zeleného

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

V lize tam ztratili třikrát za sebou, ve všech soutěžích dokonce čtyřikrát z pěti zápasů. Sparťanským fotbalistům se doma nedaří. Přitom dlouho právě výkony na Letné zachraňovaly venkovní neúspěchy....

15. prosince 2025  14:57

Krabici s deseti králíčky někdo odložil v lese, zachránci jim našli nový domov

V lese na Kolínsku někdo pohodil do lesa krabici s deseti malými zakrslými...

Krabici s deseti malými zakrslými králíky někdo odložil v lese poblíž obce Želuň na Kolínsku. Našel je pozorný kolemjdoucí. Následně skončili v péči záchranné stanice, která všem malým ušákům v...

15. prosince 2025  13:11,  aktualizováno  13:51

Slavia mění sportovní úsek, do čela jdou Kovář s Marešem. Logický krok, řekl Tvrdík

Přemysl Kovář, nový sportovní ředitel Slavie (vpravo) společně s klubovým šéfem...

Dva dny po odchodu předchozího sportovního ředitele Jiřího Bílka oznamuje pražská Slavia nové vedení sportovního úseku. Přemysla Kováře doplní Jakub Mareš a rozdělí si kompetence po vzoru fungování...

15. prosince 2025

Chřipková epidemie propukla naplno, školy jsou před Vánoci poloprázdné

V Česku podle údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) přibylo hlavně nemocných...

Infekce dýchacích cest dorazila do metropole a do postelí zahání hlavně děti. Ve školních třídách je polovina žáků, nemocnice uzavírají oddělení a čekárny pediatrů jsou plné. V předminulém týdnu...

15. prosince 2025  11:42

Pozor na kotle, letos už zabíjely. Přibývá zásahů při úniku oxidu uhelnatého

Kdo chce být v bezpečí před nenadálým únikem zplodin, může si pořídit detektor...

Na první prosincovou středu připadla pravidelná polední zkouška sirén, ale v Příbrami zažili menší poplach už krátce před rozedněním. Brzy ráno se Březnická ulice, kudy v tu dobu projíždějí desítky...

15. prosince 2025

Sudí: Ruka, ale dovolená. Jak nešikovnost vedla na Spartě ke gólu Liberce

Lukáš Letenay se raduje se spoluhráči z Liberce po gólu na 2:1 v 79. minutě...

Sparťané se zlobili: „Jasná ruka, to nemůže platit.“ Trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč se z gólu svého mužstva na chvíli přestal radovat „Bál jsem se, že nám ho neuznají,“ přiznal. Po...

15. prosince 2025  7:40

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

14. prosince 2025  20:21,  aktualizováno  20:32

Mezi Prahou a Táborem se čelně srazila dvě auta. Dva lidé se vážně zranili

Na silnici I/3 spojující metropoli s Benešovskem se u Bystřice čelně srazila...

Na silnici I/3 mezi Prahou a Táborem se u Bystřice na Benešovsku čelně srazila v neděli odpoledne dvě auta. Jednoho člověka záchranáři resuscitovali, celkem dva lidi převezli do nemocnice. Silnice...

14. prosince 2025  16:36,  aktualizováno  19:50

Advantage Consulting, s.r.o.
VEDOUCÍ VÝROBY ELEKTRO 45-60.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 45 000 - 60 000 Kč

Dalších 30 087 volných pozic

Plzeň - Dukla 2:0, domácí přezimují na čtvrtém místě. Jemelka se vykoupil gólem

Útočník Plzně Rafiu Durosinmi střílí přes obránce Mariose Pourzitidise ve 41....

Červenou kartu ze zápasu Evropské ligy na půdě Panathinaikosu odčinil obránce Plzně Václav Jemelka ligovým gólem do sítě Dukly. I díky jeho trefě Viktoria zvládla zápas 19. kola, v neděli na domácím...

14. prosince 2025  15:07,  aktualizováno  17:58

Bohemians - Karviná 0:3, hosté slaví po smršti ve druhém poločase

Fotbalisté Karviné se radují z gólu na Bohemians.

Karvinští fotbalisté v 19. kole Chance Ligy zvítězili na hřišti Bohemians 3:0 a pokračují v úspěšném období. Z posledních čtyř duelů mají deset bodů, podzimní část zakončí v elitní šestce. Domácí tým...

14. prosince 2025  14:54,  aktualizováno  15:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.