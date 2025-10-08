Opravy uzavřou stanici metra Flora od února. Podívali jsme se do jejího zákulisí

Štěpánka Pavlína Borská
  15:21
Stanice metra A Flora se od února příštího roku uzavře kvůli generální opravě. Zároveň s rekonstrukcí za zhruba 1,3 miliardy korun bez DPH, která ale zásadně nezmění její podobu, se už od října hloubí šachty pro bezbariérové výtahy. Stanice bude zavřená do přelomu listopadu a prosince 2026. Bezbariérové zpřístupnění je v plánu na začátku roku 2028.
„Stanice metra Flora dostane po více než čtyřiceti letech novou, osvěžující podobu. Navíc se stane přístupnou pro všechny, kteří mají nějaký pohybový hendikep, nebo lidi s kočárkem. Součástí projektu budou také nové, úsporné technologie, což je dobrá zpráva pro městský rozpočet i ekologii,“ uvedl náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Podle generálního ředitele pražského dopravního podniku (DPP) Ladislava Urbánka se zvýší bezpečnost cestujících, protože přibude další úniková cesta v krizových situacích.

Nyní probíhá první etapa stavebních prací. Od začátku října se připravuje hloubení šachet na staveništi ve Vinohradské ulici poblíž vchodu na Olšanské hřbitovy, kam budou v budoucnu ústit dva výtahy.

„K 3. říjnu jsme převzali staveniště. To se bude týkat prací, které budou na bezbariérovém zpřístupnění. Není to žádné omezení pro cestující,“ informoval vedoucí podzemních a technologických projektů Strabagu Jan Panuška. Firma rekonstrukci provádí se společností OHLA ŽS. Nabídková cena vítěze činila 1,293 miliardy korun bez DPH.

„Ve stanici v průběhu listopadu plánujeme udělat lokální zábory, abychom mohli v předstihu demontovat obklady a abychom práci v rámci těch krátkých deseti měsíců zvládli,“ dodal Panuška.

Uzavření na 10 měsíců

Druhá fáze prací začne v únoru. Tehdy se stanice pro veřejnost zavře na 10 měsíců. „Budeme muset celou stanici kompletně odstrojit. Provést sanaci všech částí ostění ve veřejné i neveřejné části. Proběhne výměna veškerého technologického vybavení. Poté stanici znovu nastrojíme, to bude znamenat nové obklady,“ přiblížil Panuška.

Podoba stanice se ale výrazně nezmění. Cílem rekonstrukce je dostat ji do původní podoby z 80. let. Od té doby se Flora neopravovala. Měnit se bude ventilace a staré osvětlení za LED technologie. Nové budou eskalátory. Podle Panušky budou lehce pomalejší, ale o to bezpečnější.

Provoz eskalátorů bude úspornější díky elektomotorům, které nespotřebovávají tolik elektřiny jako ty staré sovětské výroby. V neveřejné části stanice v distribuční transformovně dojde ke kompletní výměně technologií.

Práce na bezbariérovém zpřístupnění budou pokračovat i po otevření stanice v zimě 2026. Nebudou však nijak omezovat provoz.

Podle DPP je nyní bezbariérových 48 z 61 stanic. Naposledy, na konci července, skončily práce na Radlické. Cestující se nyní mohou svézt výtahem z nástupiště do vestibulu. Dvoudveřová kabina má kapacitu 13 lidí.

Vybudováním dvou bezbariérových výtahů skončila rekonstrukce stanice Jiřího z Poděbrad. Jeden doveze lidi z povrchu do mezipatra a druhý je odtud dopraví na nástupiště. Dvojici zdviží spojuje 40 metrů dlouhá přestupní chodba.

DPP bude pokračovat zpřístupněním dalších stanic. „V současnosti připravujeme bezbariérové zpřístupnění stanice Strašnická. Projektovou dokumentaci bychom měli mít hotovou do konce roku. Následovat by měla stanice metra Želivského. V současnosti jsme DPP předali dokumentaci ke stavebnímu povolení. Když vše půjde podle plánu, tak by se tam mohlo začít pracovat v roce 2027,“ nastínil Vladimír Seidl generální ředitel projektantské firmy METROPROJEKT Praha.

V současnosti soupravy metra na lince C nezastavují na Pankráci. Budoucí přestupní stanice na metro D se bude opravovat ještě necelé tři měsíce. Po znovuotevření bude mít nové osvětlení, obklady nebo třeba bezbariérové toalety ve vestibulu. Cestující se svezou na nových eskalátorech a ve stěnách kolem nich vzniknou nové průhledy na nástupiště. Dosud pohyblivé schody vozily cestující uzavřeným tunelem.

Do 6. ledna je zavřená také stanice metra B Českomoravská. Vyměňuje se její stropní deska a nový bude i vestibul na povrchu. Pod zemí i nad eskalátory nahradí původní obklady skleněné desky s kapkami vzduchu od designéra Maxima Velčovského.

Provozovatel blízké O2 areny navrhuje, aby se Českomoravská po rekonstrukci přejmenovala na Arénu Libeň. Souhlasí s tím rada Prahy 9 i Ropid. Některým lidem se tento návrh ale nezamlouvá. 572 lidí se proti změně názvu vymezilo v petici. „Zavádění firemních či reklamních názvů do veřejné dopravy považujeme za nebezpečný precedens, který by mohl vést k budoucím pokusům o prodej dalších názvů stanic soukromým firmám,“ uvádí petice. Předtím se uvažovalo o názvu Arena Praha.

V létě byla necelý měsíc kvůli požáru eskalátoru uzavřená stanice metra A Staroměstská.

Opravy uzavřou stanici metra Flora od února. Podívali jsme se do jejího zákulisí

