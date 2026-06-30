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Směna za trest, hala jako skleník. Firmy řeší, jak ve vedru ulevit zaměstnancům

Pavel Svačina
  7:15
Vedro. Vysoké teploty musejí snášet nejen zaměstnanci v rozpálených halách, ale...

Vedro. Vysoké teploty musejí snášet nejen zaměstnanci v rozpálených halách, ale i na rozžhavených ulicích a stavbách. | foto: Kateřina ŠulováČTK

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Mimořádné přestávky, iontové nápoje a soda zadarmo, ovocné a zeleninové saláty. Největší firmy ve Středočeském kraji se během extrémně horkých dnů, které o víkendu vyústily v nový teplotní rekord, snaží ulevit zaměstnancům ve výrobě. V průmyslových halách ve středních Čechách zaměstnanci v těchto podmínkách pracují často jako v sauně.

Pekelnou výheň zažívají i zaměstnanci na stavbách či řidiči neklimatizovaných autobusů a vlaků.

„Odpolední směna je za trest, větrat se u nás moc nedá, hala na Octavii je jako skleník. Ten, kdo se nepotí, je spíš výjimka,“ smál se na konci minulého týdne dotazu MF DNES jeden ze zaměstnanců mladoboleslavské automobilky mířící na odpolední směnu z parkoviště na bráně číslo 13.

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„Na halách jsou rozvrhy s větráním, ale to moc nepomáhá. A to jsou na tom ještě hůř třeba lidi v lakovnách,“ dodal dělník.

V automobilkách v Mladé Boleslavi a Kolíně, stejně jako v dodavatelských firmách, lidé na linkách pracují v takzvaném taktu. To znamená, že jsou stále v pohybu a současné vedro pro ně představuje značnou zátěž.

V obrovském průmyslovém areálu ale není moc možností, jak rozsáhlá pracoviště zchladit, instalovat do starých rozlehlých hal klimatizace je technicky i finančně nemožné. Odboráři proto prosadili instalaci větráků na linky, které na zaměstnance během směny foukají podle toho, jak potřebují.

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„V horkých letních dnech je pro nás i našeho sociálního partnera Odbory KOVO prioritou zajistit, aby naši zaměstnanci měli pohodlné pracovní podmínky,“ říká mluvčí Škody Auto Martin Vejdělek. Odbory například vyjednaly speciální přestávky.

„V případě, že teplota na pracovišti překročí 30 stupňů Celsia, jsou v různých tepelných koridorech zařazovány ve výrobních prostorech dohodnuté dodatečné teplotní přestávky během směn. Při nárůstech teplot jsou zároveň úměrně navyšovány doby odpočinku,“ vysvětluje Vejdělek.

Sodovka zadarmo

Kromě toho v minulosti odboráři prosadili na některých pracovištích možnost nosit montérky se zkrácenými nohavicemi, oblečení z lehčího materiálu a také bezplatný pitný režim. Zaměstnanci si mohou na halách natočit zadarmo chlazenou sodovku, případně iontové nápoje, díky kterým doplní minerály a vitaminy.

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K dispozici mají škodováci i zvýhodněné zeleninové a ovocné saláty k hlavnímu jídlu – 150 gramů salátu za symbolické tři koruny, a to v několika variantách.

Předseda odborů Jaroslav Povšík uvedl, že tento týden o řešení dopadů horka na zaměstnance jednal se členy představenstva Škody.

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„Momentálně děláme inventuru, jestli všechna opatření, která jsme v minulosti pracně zaváděli, fungují a reflektují nové podmínky, zejména na pracovištích s nuceným taktem či vysokou technologickou teplotou,“ uvedl Povšík.

Vedro. Vysoké teploty musejí snášet nejen zaměstnanci v rozpálených halách, ale i na rozžhavených ulicích a stavbách.
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127 fotografií

Také kolínská automobilka Toyota má nastavený systém opatření pro letní období. „Součástí tohoto systému je několik kroků, které pomáhají našim zaměstnancům zvládat vysoké teploty během horkých dnů,“ uvedl mluvčí společnosti Ondřej Malínský. Automobilka podle něho zaměstnancům distribuuje ochranné a iontové nápoje v prášku zdarma.

Některé výrobní prostory v halách má Toyota klimatizované a někde jsou na linkách větráky. Při poklesu venkovních teplot funguje řízená ventilace hal.

Chladicí šátky

„Zaměstnanci mají také možnost ochlazení v klimatizovaných odpočinkových zónách. Dále poskytujeme letní sety pracovního oblečení, tedy letní trička, odlehčené kalhoty a chladicí šátky,“ dodává Malínský.

V případě extrémních teplot pak automobilka zařazuje i bezpečnostní přestávky.

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Podobná opatření nasadil výrobce zdravotnických postelí Linet ve Slaném. „Naši provozní zaměstnanci nafasovali iontové nápoje a v případě potřeby jsou na jednotlivých pracovištích organizovány mimořádné krátké přestávky,“ říká personalistka Linetu Jana Krblichová.

„Na některých pracovištích jsou také instalovány přídavné větráky. Závisí to na konkrétních prostorech – někde standardní odvětrávání funguje lépe, někde hůře,“ doplňuje.

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