Tvář Palackého zahalila pára. Pražský památník prokoukne, zbavují ho nečistot

Mramorovou tvář Františka Palackého v úterý zahalila pára. Pracovníci firmy Kärcher začali čistit monumentální sousoší věnované českému historikovi.
Očistu devět metrů vysoké památky provádí dva pětičlenné týmy pomocí horkovodních vysokotlakých čističů.
„Používáme horkovzdušné myčky, které pohání horká voda,“ ukazuje Michal Štucaur na své kolegy, kteří v ochranných oblecích, brýlích a zářivě žlutých gumácích čistí spodní část památníku.
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Palackého socha v Praze je už opravena, příští rok přijde na řadu Hus
Odstraňuje zejména řasy, ptačí (holubí) exkrementy, znečištění způsobené emisemi, či prachem a nalepené žvýkačky.
Pomník Františka Palackého
„Protože tyto organické porosty mohou dlouhodobě poškozovat materiál, odborné čištění přispívá k zachování pomníku. Specialisté pracují s horkou párou o teplotě 95 °C a nečistoty odstraňují při mimořádně nízkém tlaku 0,5 až 1 bar,“ říká Martin Chalupníček z firmy Kärcher.
„Musíte si dávat pozor, aby vás horká voda neopařila,“ vysvětluje jeden z techniků Martin Dvořák, zatímco jeho kolega stoupá pomocí zdvihací plošiny k mramorové tváři českého politika.
„Teď vyčistím pana Palackého,“ směje se technik z Německa.
Zatímco odolný mramor snese horkou páru, bronzové alegorické sochy vyžadují jemnější přístup.
„Sochy chrání vosk, horká pára by povrch narušila. Proto používáme pouze studenou vodu, která šetrně smyje ptačí trus a mech,“ popisuje Martin Chalupníček stav soch, které z většiny halí ochranná zelená patina.
Čištění probíhá pod bedlivým dohledem restaurátorů z Galerie hlavního města Prahy.
„Zvolili jsme pouze běžnou údržbu. Nejprve jsme v srpnu provedli testovací čištění a na základě výsledků jsme zvolili firmu Kärcher. Musíme být opatrní a čistit šetrně, i žulovém povrchu hrozí poškození v podobě otevření,“ uvedla specialistka na restaurování Martina Vidnerová z Galerie hlavního města Prahy.
Pokud práce půjdou rychle, bude čištění hotové ještě v úterý, nejpozději ve středu. Podle Michala Štucaura by měl mramor zřetelně zesvětlit.
Společnost podobným způsobem pečuje v rámci svého programu podpory kulturního dědictví i o další památky po celém světě. Od roku 1980 jich vyčistila více než 300.
Patří mezi ně kolonády na Svatopetrském náměstí v Římě, socha Krista Spasitele v Riu de Janeiru, více než 3 300 let staré Memnonovy kolosy v Luxoru v Horním Egyptě, podkovovité schodiště zámku Fontainebleau nebo starověký obelisk na náměstí Place de la Concorde v Paříži.
V roce 2012 prošel pomník Františka Palackého několikaměsíčními opravami, které přišly na zhruba 4 miliony korun. Poslední rekonstrukci památkáři provedli v roce 2018.
„Tehdy jsme opravili spáry a sochy opatřili ochranným voskem,“ sdělila Vidnerová.