Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tvář Palackého zahalila pára. Pražský památník prokoukne, zbavují ho nečistot

Autor: ,
  14:03
Socha Františka Palackého na stejnojmenném náměstí v Praze prochází generální očistou. Firma Kärcher se pustila odstraňování viditelných nečistot, které se na této pražské památce za poslední roky nakumulovaly. Hotovo by mohlo být nejpozději do středy.

Mramorovou tvář Františka Palackého v úterý zahalila pára. Pracovníci firmy Kärcher začali čistit monumentální sousoší věnované českému historikovi.

Očistu devět metrů vysoké památky provádí dva pětičlenné týmy pomocí horkovodních vysokotlakých čističů.

Firma Kärcher ve spolupráci s restaurátory odstranila nečistoty z Památníku Františka Palackého. (13. října 2026)
Firma Kärcher ve spolupráci s restaurátory odstranila nečistoty z Památníku Františka Palackého. (13. října 2026)
Firma Kärcher ve spolupráci s restaurátory odstranila nečistoty z Památníku Františka Palackého. (13. října 2026)
Firma Kärcher ve spolupráci s restaurátory odstranila nečistoty z Památníku Františka Palackého. (13. října 2026)
44 fotografií

„Používáme horkovzdušné myčky, které pohání horká voda,“ ukazuje Michal Štucaur na své kolegy, kteří v ochranných oblecích, brýlích a zářivě žlutých gumácích čistí spodní část památníku.

Palackého socha v Praze je už opravena, příští rok přijde na řadu Hus

Odstraňuje zejména řasy, ptačí (holubí) exkrementy, znečištění způsobené emisemi, či prachem a nalepené žvýkačky.

Pomník Františka Palackého

  • Postaven v roce 1912, je secesním dílem sochaře Stanislava Suchardy a architekta Aloise Dryáka.
  • Připomíná českého historika a politika Františka Palackého a symbolizuje úspěšnou emancipaci českého národa.
  • Pomník stojí na 111 železobetonových pilotách a spojuje ústřední sedící postavu, vytvořenou z dvanácti mohutných žulových bloků, s bronzovými sousošími o celkové hmotnosti 25,5 tuny.

„Protože tyto organické porosty mohou dlouhodobě poškozovat materiál, odborné čištění přispívá k zachování pomníku. Specialisté pracují s horkou párou o teplotě 95 °C a nečistoty odstraňují při mimořádně nízkém tlaku 0,5 až 1 bar,“ říká Martin Chalupníček z firmy Kärcher.

„Musíte si dávat pozor, aby vás horká voda neopařila,“ vysvětluje jeden z techniků Martin Dvořák, zatímco jeho kolega stoupá pomocí zdvihací plošiny k mramorové tváři českého politika.

„Teď vyčistím pana Palackého,“ směje se technik z Německa.

Zatímco odolný mramor snese horkou páru, bronzové alegorické sochy vyžadují jemnější přístup.

„Sochy chrání vosk, horká pára by povrch narušila. Proto používáme pouze studenou vodu, která šetrně smyje ptačí trus a mech,“ popisuje Martin Chalupníček stav soch, které z většiny halí ochranná zelená patina.

Čištění probíhá pod bedlivým dohledem restaurátorů z Galerie hlavního města Prahy.

„Zvolili jsme pouze běžnou údržbu. Nejprve jsme v srpnu provedli testovací čištění a na základě výsledků jsme zvolili firmu Kärcher. Musíme být opatrní a čistit šetrně, i žulovém povrchu hrozí poškození v podobě otevření,“ uvedla specialistka na restaurování Martina Vidnerová z Galerie hlavního města Prahy.

Pokud práce půjdou rychle, bude čištění hotové ještě v úterý, nejpozději ve středu. Podle Michala Štucaura by měl mramor zřetelně zesvětlit.

Pomník Františka Palackého na Novém Městě v Praze (1937)

Český historik, politik a spisovatel František Palacký

Společnost podobným způsobem pečuje v rámci svého programu podpory kulturního dědictví i o další památky po celém světě. Od roku 1980 jich vyčistila více než 300.

Patří mezi ně kolonády na Svatopetrském náměstí v Římě, socha Krista Spasitele v Riu de Janeiru, více než 3 300 let staré Memnonovy kolosy v Luxoru v Horním Egyptě, podkovovité schodiště zámku Fontainebleau nebo starověký obelisk na náměstí Place de la Concorde v Paříži.

V roce 2012 prošel pomník Františka Palackého několikaměsíčními opravami, které přišly na zhruba 4 miliony korun. Poslední rekonstrukci památkáři provedli v roce 2018.

„Tehdy jsme opravili spáry a sochy opatřili ochranným voskem,“ sdělila Vidnerová.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

OBRAZEM: Slapy vysychají před očima. Voda odkryla dno, lodě i tisíce škeblí

Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...

Hladina Slapské přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu v minulých dnech dál klesala a dostala se už pod úroveň běžnou pro zimní období. Ustupující voda odkryla rozsáhlé části břehů i dna,...

Policejní auto prorazilo zábradlí a vlétlo do Vltavy. Pro posádku skočil svědek nehody

V sobotu ráno spadlo policejní auto z Hlávkova mostu v Praze do Vltavy. V autě cestovali muž a žena ve věku přibližně 30 let. Oběma pomohl svědek incidentu, který skočil do řeky. Všichni tři skončili...

Tvář Palackého zahalila pára. Pražský památník prokoukne, zbavují ho nečistot

Firma Kärcher ve spolupráci s restaurátory odstranila nečistoty z Památníku...

Socha Františka Palackého na stejnojmenném náměstí v Praze prochází generální očistou. Firma Kärcher se pustila odstraňování viditelných nečistot, které se na této pražské památce za poslední roky...

13. října 2026  14:03

Na pole na Berounsku navezly kamiony dvě tuny odpadu z cizí země. Případ řeší policie

ilustrační snímek

Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezly v létě kamiony 180 tun drceného plastového odpadu. Jednoho z řidičů se podařilo zadržet přímo ve chvíli, kdy náklad vysypával. Případem se zabývá policie.

13. října 2026  13:53

Prahu 6 povede dosavadní STAN, ODS a KDU-ČSL. Nově podpoří koalici i Zelení

Petr Prokop (vlevo) a Vít Rakušan při zahájení předvolební kampaně. (červen...

Prahu 6 povede dosavadní koalice STAN, ODS a KDU-ČSL a Prahy 6 sobě s podporou Zelených, starostou se stane Petr Prokop (STAN). Zástupci stran v úterý podepsali memorandum o koaliční spolupráci....

13. října 2026  13:10

Hromadná nehoda zkomplikovala dopravu na příjezdu do Prahy. Hasiči museli vyprošťovat

Hromadná nehoda zkomplikovala dopravu na příjezdu do Prahy. Hasiči museli...

Hasiči i složky integrovaného záchranného systému zasahovali v úterý dopoledne na příjezdu do Prahy. Srazily se tam tři vozy včetně dodávky a nákladního automobilu. Nehoda uzavřela dva jízdní pruhy,...

13. října 2026  11:24,  aktualizováno  12:28

Nejvyšší stavba v Česku půjde k zemi. Policie řeší milovníky adrenalinu i kolaps dopravy

Liblice

Aktivita milovníků adrenalinu se zvýšila kvůli blížícímu se termínu odstřelu vysílacích stožárů v Liblicích u středočeského Českého Brodu, které momentálně stále představují dvě nejvyšší stavby v...

13. října 2026  11:11

Vrať se domů, řekl agresor ženě. Pak ji kvůli barvě pleti rasisticky urážel a fyzicky napadl

Ženu s dítětem napadl kvůli barvě pleti. Policie hledá útočníka i svědky

Policie hledá neznámého agresora, který rasisticky urážel a pak i fyzicky napadl ženu kvůli její barvě pleti. Žena utrpěla pohmožděniny a povrchové poranění hlavy.

13. října 2026  10:42

Vojáci na Floře nacvičovali ochranu vody

Společné cvičení vojáků, policistů a hasičů SafeGuard 2026 v areálu PVK na...

V areálu Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) cvičili vojáci, policisté a hasiči. Cílem bylo prověřit připravenost klíčové infrastruktury na krizové situace. Vojáci cvičili například přesun v...

13. října 2026  8:29

Po přestavbě nám moc lidí nevěří, vnímá kouč USK. Kam cílí v Eurolize?

Basketbalistky ZVVZ USK Praha s trenérem Martinem Baštou během mediálního dne...

Nejlepší český ženský basketbalový tým posledních let ZVVZ USK Praha se znovu proměnil. Trenér Martin Bašta však před začátkem Euroligy, do které jeho svěřenkyně vstoupí ve středu proti francouzskému...

13. října 2026  6:26

Portlík s Hlaváčkem se v Praze shodnou na zdražení MHD i zástavbě brownfieldů

První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k...

Zdražení MHD, proměna brownfieldů v nové rezidenční čtvrti anebo investice do dokončení zásadních dopravních staveb, například městského okruhu. V těchto tématech by týmy STAN a Spolu pro Prahu,...

12. října 2026  19:41

Neznámý muž zastavil, uhasil a zase odjel. Cestující popsala záchranu z hořícího autobusu

ilustrační snímek

Z rozjetého autobusu na dálnici D11 kousek za Prahou začal v neděli odpoledne stoupat dým. Dramatickou situaci dostal pod kontrolu neznámý hrdina, který si na silnici vozidla v nesnázích všiml a s...

12. října 2026  15:48

Petice v Praze vyzývá, aby vítězné hnutí STAN nebralo do koalice ODS

Budova pražského magistrátu na Mariánském náměstí v Praze

V Praze vznikla petice požadující, aby ve volbách vítězné hnutí STAN nebralo do magistrátní koalice Spolu, respektive ODS, která jej spolu s TOP 09 tvoří. Petici dosud podle informací na webu...

12. října 2026  15:15

Praha 1 sobě zahájila koaliční jednání s TOP 09 a Piráty, mluvit chce se všemi

ilustrační snímek

Praha 1 sobě, která zvítězila ve volbách v Praze 1, zahájila o víkendu jednání o koalici schůzkami s TOP 09 a Piráty. Jednat chce se všemi zvolenými uskupeními. Uvedl to její lídr Pavel Marc.

12. října 2026  14:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.