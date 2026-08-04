V místě se bude od 8. do 24. srpna natáčet část amerického seriálu Birdwatcher, uvedla městská část na svém webu.
Chod finančního úřadu filmaři neomezí, natáčení je naplánované na víkendové dny, vyplývá z informací městské části a z vyjádření ředitele pražského finančního úřadu Václava Žemličky.
Birdwatcher je špionážní fantasy série, odehrává se v době studené války.
„Natáčení seriálu Birdwatcher v budově nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7 bude probíhat výhradně o víkendech, to znamená běžného chodu úřadu se nikterak nedotkne,“ sdělil Žemlička.
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Filmaři budou natáčet uvnitř budovy finančního úřadu, chodník před úřadem zůstane uzavřen kvůli parkování techniky. Vozy filmařů budou využívat také parkovací místa na nábřeží Kapitána Jaroše.
Zákaz parkování bude rovněž v ulici Na Ovčinách, auta budou moci ulicí pouze projíždět. Zábory nebudou platit nepřetržitě, jsou naplánované v několika termínech.
Špionážní fantasy série Birdwatcher vzniká pod hlavičkou studia Legendary + Apple TV a v režii Andyho Goddarda (Monarch: Legacy of Monsters, Carnival Row).
Do hlavní role vojáka Lee Shawa je obsazen herec Wyatt Russell. Děj je zasazen do éry studené války a konfliktu mezi USA a Ruskem, kdy obě země proti sobě zbrojí monstra a titány.
Českou produkci má na starosti společnost Stillking Films, která se podílela například na filmu Gray Man, který se rovněž natáčel v Praze.