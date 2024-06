Prolitá krev i strom. V pomníku obětem střelby na fakultě si každý najde své

„A čeho se to týká?“ reaguje mladý muž na otázku, jak se mu pomník líbí. „Jo, to souvisí s tou střelbou. Na první pohled bych to asi neodhalil, ale každý si v tom asi najde svůj význam a to je důležité, protože ta událost zasáhla všechny úplně jiným způsobem. V té tmavší části vidím asi krev, která byla tehdy prolita,“ polemizuje Jan. Jiní v tom vidí nakloněnou postavu, tvář, ale i strom.

„Představuji si strom a symboliku toho, kolik mladých životů odešlo. Strom, který nejprve zapustí kořeny, pak začne růst a náhle se z ničeho nic zastaví. Je to krásné,“ říká Vladimíra, která míří na koncert do Rudolfina. Kolemjdoucí se u monumentu zastavují a fotí si ho. Jiní jen tiše rozjímají. „Nedokážu teď nic říct, potřebuju nad tím jen tak v duchu popřemýšlet,“ říká jedna z nich.

„Nedokážu si představit, jak to souvisí s tou střelbou. Moderní umění, no,“ povzdechne si spěchající kolemjdoucí. „Možná kámen jako symbol toho, že se něco zastavilo. Ve čtvrtek 21. prosince, tři dny před Vánoci, se na chvíli totiž zastavily životy nás všech,“ míní studentka Natálie.

„Moc se mi to líbí, mám vystudovanou výtvarku, takže to chápu. Z té hmotnosti se dá vyčíst ledacos, když máte fantazii. Vidím v tom strom, ale kdybych se zamyslela, uviděla bych tam i tvář,“ říká Jitka.

„Šutr bez hlubšího významu“

Spoustě kolemjdoucích na místě ale chybí tabule, která by událost, při které tragicky zemřelo 14 lidí, připomínala. „Doufám, že sem ještě dají jména obětí,“ říká jeden z nich. Pro další je to prý nic neříkající kus skály. „Čekala bych tu nějakou informační tabulku, QR kód si každý neotevře,“ dodává paní Jana z Jablonce nad Nisou. QR kód, který je umístěn na dolním podstavci, zatím nefunguje.

To, že na místě chybí text, který by odkazoval na prosincové události, dokazuje i to, že spousta lidí nemá ponětí, proč se na náměstí Jana Palacha tato přírodní plastika objevila. „Tady to nevím, co je, ale dřív to tu nebývalo,“ říká učitelka směrem ke skupině žáků. „To je šutr,“ odpovídá jí jeden z nich.

„Je důležité si tu událost připomenout a vnímat to. Chybí mi tu ale hlubší význam, a proto mi to přijde hloupé. Jsem zastánce normálních pomníků,“ říká patnáctiletý Josef. Naopak, paní Zdeňka by prý o žádné připomínce odkazující na tuto tragickou událost neřekla nic špatného.

Proděkan: Důstojné, a aby na to lidé nelezli

Pomník od akademického sochaře Vojtěcha Adamce stojí přímo před budovou fakulty. Zástupci fakulty a univerzity ho oficiálně představí v pátek, kdy uplyne půl roku od střelby, při které přišlo o život 14 lidí a 25 dalších bylo zraněno. Po útoku pachatel, který byl podle policie studentem fakulty, spáchal sebevraždu.

„Hrozně nerad bych předjímal nějaké významy. Pro každého to doopravdy znamená něco jiného, už teď jak mluvíme s pozůstalými, tak každý si do toho promítá nějakou jinou věc,“ řekl proděkan FF UK Martin Pehal.

Při výběru pomníku bylo podle něj důležité, aby se jednalo o něco důstojného, adekvátního rozměrům náměstí a zároveň aby se nejednalo o nízký objekt, na který by mohli lidé lézt. Důležité bylo i to, aby byl kámen co nejméně opracovaný.

Přírodní plastiku by do budoucna měla doplnit deska, která bude informovat o připomínané události. Pískovec váží asi osm tun, vysoký je zhruba tři metry, uvedl ředitel lomu Vyhnánov David Vacek. Z lomu kámen pochází. Pískovec je podle něj dostatečně odolný například proti mrazu či dešti.

Například podle majitele lomu Vyhnánov Tomáše Hrdiny připomíná vybraný kámen plachtu, podle Adamce strom. Lom fakultě kámen daroval, řekl Hrdina. „Je to takové vyjádření soucitu s těmi pozůstalými,“ dodal.

Jak by mohl vybrat trvalý pomník, nechce Pehal předjímat. Na jeho výběru a tvorbě by se mohla podle něj podílet pracovní skupina, ve které by mohli být pozůstalí, zástupci univerzity, fakulty i výtvarníci.

Venkovní pomník má být podle Pehala především pro širokou veřejnost. Tragickou událost připomíná i takzvané tiché místo ve čtvrtém patře hlavní budovy, které bylo při střelbě a následném policejním zásahu nejvíce poničené. Dvě místnosti, ve kterých zemřely oběti prosincové střelby, a spojovací chodba mají fungovat jako pietní místa do konce roku, uvedli již dříve zástupci fakulty.

Místnosti slouží jako pietní místa od konce května. Lidé v nich najdou kovové studánky, kameny nebo například květiny. Návštěvníci mohou na místě zanechat vzkaz, manipulovat s vodou ze studánek či zapálit svíčku. V lednu si fakulta připomínala střelbu zapáleným ohněm, který hořel celý měsíc, a akcemi Měsíce pro fakultu.

Střelba na fakultě je nejtragičtější obdobnou událostí v historii České republiky. Podle policejní zprávy o poskytnuté psychosociální pomoci významně psychicky zasáhla na devět tisíc lidí.